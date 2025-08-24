Lukovic y Viera pugnan por el sitio que falta en el once de la UD Las Palmas

Un rompecabezas incompleto. La UD Las Palmas visita mañana (20.00 horas, Televisión Canaria) uno de esos recintos que no se le suelen dar excesivamente bien y busca una pieza que complete el puzle de su alineación titular para tratar de salir del Nuevo Arcángel con una victoria en forma de subidón. Luis García tiene que elegir quién va a ser el sustituto de Iván Gil y hay dos nombres sobre la mesa que tienen la pole para quedarse con ese sitio que falta en el once: Milos Lukovic y Jonathan Viera.

La realidad es que el verso que está escribiendo de su puño y letra Ale García es contundente. El canterano ya marcó en la primera jornada, anotó otro gol en fuera de juego, mandó un disparo al palo y tuvo un mano a mano. Por trabajo y dedicación, incluyendo el esfuerzo sin balón que ha demostrado hasta el momento, no será. Su actuación ante el Andorra acalló cualquier tipo de duda sobre su figura y ahora ocupa un lugar de privilegio en el equipo tipo del técnico asturiano, un aspecto en el que puede ser clave su versatilidad, que también debería ayudarle a encajar en el esquema partiendo desde las bandas.

Los otros puestos fijos del ataque isleño los ostentan Manu Fuster y Cristian Gutiérrez. Por su parte, el centrocampista valenciano tiene cualidades de sobra para jugar en la mediapunta o en uno de los costados. Además, es un futbolista especial, aunque quizás necesita un empujón de confianza para terminar de asentarse y brillar. En ese sentido, Gutiérrez ya avisó esta semana en la sala de prensa que jugar más adelantado no era un problema para él; suma fortaleza defensiva junto a Enrique Clemente y sus centros aportan un arma más interesante. De esa forma, es ahí donde Lukovic y Viera aparecen como alternativas para terminar de encajar todas las piezas del puzle grancanario.

Después de ser el último en incorporarse, el serbio está ya en disposición de enfundarse por primera vez la elástica amarilla. Milos Lukovic es un delantero joven, con proyección y que quiere dar un salto en su carrera tras destacar en el fútbol balcánico; lo que busca la UD con él es repetir la fórmula de Fábio Silva que tan bien salió el curso pasado. De ese modo, Las Palmas cuenta con un nueve de verdad, un arquetipo de jugador que se asemeja a ese killer de área que faltaba en la plantilla. Su puesta en escena ante el Córdoba supondría que Ale García actuaría más pegado a la línea de cal y Fuster por detrás del jugador cedido por el Estrasburgo. No obstante, no hay que olvidar que acaba de llegar y puede necesitar adaptarse para poder estar a pleno rendimiento.

En el otro lado de la moneda queda el capitán del barco. Jonathan Viera regresa a la actividad después de haber estado convaleciente por unos problemas en la espalda. Una vez ha dejado atrás esos inconvenientes, le toca calzarse las botas para estar a las órdenes de Luis García. Su liderazgo sobre el verde y su capacidad para ser imprevisible, así como para generar peligro le convierten en alguien que encaja como un guante para definir en los metros finales con su último pase y ser la pieza perfecta que supla a Gil; por naturaleza es el más indicado. Viera está destinado a ser el tótem de esta Unión Deportiva, ya sea desde el inicio o en la segunda unidad. No es cuestión solo de ascendencia, sino de habilidades. A pesar de ello, el tiempo que ha estado parado juega en su contra y puede que sea pronto para verle como titular mañana en el Nuevo Arcángel.

Por último, aunque quizás esté un tanto rezagado en esta pelea, aparece la figura de Jeremía Recoba. El uruguayo tiene hambre y una personalidad arrolladora que se lleva por delante aspectos que, a lo mejor por juventud e inexperiencia, no domina. De hecho, Luis García bajó un poco el suflé del ex de Nacional diciendo que le falta «tiempo» para estar preparado en la previa de la visita al Córdoba. Lo cierto es que participó poco en el duelo frente al Andorra y entró al terreno de juego en un contexto de partido que no le favoreció demasiado. No obstante, es una de las apuestas de la entidad y su calidad se acabará imponiendo más tarde o más temprano.

Pejiño y Marc en la recámara

Asimismo, Luis García puede decantarse por otras variantes que tiene en la plantilla y esas opciones son Pejiño y Marc Cardona. El de Barbate fue quien sustituyó a Iván Gil después de caer lesionado y su entrada en el once le llevaría a ocupar la banda derecha, dejando a Fuster como enganche. Mientras tanto, la polivalencia del delantero catalán le daría al extécnico del Espanyol la posibilidad de jugar con un frente de ataque algo más móvil en el que las piezas puedan intercambiar sus posiciones dependiendo de cada momento del encuentro.

Así pues, la pelota está en el tejado de un Luis García que ya acertó de pleno con Ale García en la primera jornada. La baja de Gil y la ausencia mañana de Jesé, que no podrá viajar debido a un virus, obligan al asturiano a ser certero de nuevo. A Las Palmas le toca dar un golpe sobre la mesa que despeje ciertas dudas respecto, sobre todo, a la regularidad en cuanto al rendimiento de la escuadra isleña hasta ahora. Y no hay mejor manera de disiparlas que ganando al Córdoba, aunque para eso fundamental poder encontrar el camino hacia el gol.