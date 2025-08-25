Gana entradas dobles para el partido UD Las Palmas vs. Málaga CF con LA PROVINCIA
Sorteamos 5 entradas dobles entre nuestros suscriptores para disfrutar del encuentro en directo este domingo 31 de agosto
No te pierdas el próximo partido de la UD Las Palmas en LALIGA Hypermotion.
La emoción de LALIGA Hypermotion vuelve a casa y en LA PROVINCIA queremos que lo vivas en primera fila. Este domingo 31 de agosto a las 18:30 horas, la UD Las Palmas recibe al Málaga CF en el Estadio de Gran Canaria, en un choque que promete intensidad, buen fútbol y un ambiente inolvidable en las gradas.
El conjunto amarillo llega con la moral alta tras su reciente triunfo frente al Córdoba (1-3) y buscará dar otra alegría a la afición. Y qué mejor manera de disfrutarlo que estando allí, rodeado del calor de la grada.
Por eso, sorteamos entre nuestros suscriptores 5 entradas dobles para que no pierdan esta cita con el deporte canario.
¿Qué puedes ganar?
- 🎟 Una de las 5 entradas dobles para ver en directo a la UD Las Palmas
- ⚽ El ambiente vibrante del Estadio de Gran Canaria junto a la afición amarilla
- 🎉 Una tarde de fútbol, emoción y fiesta en el corazón del deporte canario
¿Cómo participar?
Participar es muy sencillo. Solo tienes que seguir estos pasos:
- Ser suscriptor de LA PROVINCIA: Si aún no lo eres, suscríbete ahora y aprovecha nuestras ofertas exclusivas: ¡REBAJAZAS!
- Revisa tus datos personales: Asegúrate de que tu correo electrónico y número de móvil estén actualizados en tu perfil de usuario.
- Rellena el formulario de participación: Una vez completado, ¡ya estarás dentro del sorteo!
¿Cuándo se conocerán los ganadores?
Viernes 29 de agosto. Ese mismo día contactaremos con los cinco afortunados a través de los datos registrados en su cuenta. Por eso, recuerda revisar y mantener tus datos actualizados en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario.
¿Por qué suscribirse a LA PROVINCIA?
Ser suscriptor de LA PROVINCIA significa mucho más que leer las noticias. Tendrás acceso ilimitado a todo nuestro contenido digital: crónicas deportivas al instante, reportajes exclusivos, entrevistas, opinión de firmas destacadas, agenda cultural y promociones especiales como sorteos de entradas para conciertos, espectáculos y partidos de fútbol. Además, disfrutarás de navegación sin publicidad invasiva, newsletters personalizadas y podrás conectarte desde cualquier dispositivo. Todo por menos de lo que cuesta un café al día.
👉 Este verano, aprovecha nuestras REBAJAZAS y suscríbete a LA PROVINCIA por solo 7 céntimos al día para empezar a disfrutar de todas estas ventajas en el mismo instante.
🎉 ¡No te lo pierdas!
No dejes pasar esta oportunidad: acompaña a la UD en su camino y vive la magia del fútbol desde la grada.
Participa ya en el sorteo exclusivo para suscriptores de LA PROVINCIA y prepárate para vibrar animando a la UD Las Palmas en su camino por volver a luchar por el ascenso.
¡Mucha suerte y nos vemos en la grada! 🥳✨
