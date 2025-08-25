La previa del Córdoba-UD Las Palmas: Recobita gana la apuesta y juega junto a Lukovic
El técnico ovetense Luis García Fernández se decanta por el uruguayo ante la ausencia de Gil; el ariete serbio está acompañado por Ale García y Fuster
Cedeño suple a Enzo y Cristian se queda en el banco junto a Jonathan Viera
Le toca a Recobita. Turno para el hijo de la leyenda. El atacante uruguayo Jeremía Recoba es titular ante el Córdoba CF en la segunda jornada de la competición de plata en una UD Las Palmas con Lukovic como nueve. Ale García y Fuster acompañan al pistolero serbio.
Desde las 20.30 horas, la formación de Luis García Fernández busca su primera victoria de la temporada. Además, cabe reseñar la presencia de Cedeño en la medular junto a Amatucci. En la zaga, Marvin Park, Barcia, Mika y Enrique Clemente. Con Dinko Horkas bajo palos, se queda Jonathan Viera Ramos en el banquillo, junto a Álex Suárez, Mata, Marc Cardona, Enzo Loiodice, Juanma Herzog, Cristian, Iñaki, Adam Arvelo y Rey Arturo.
Helguera y lo que le falta al plantel
El director deportivo Luis Helguera analizó el pulso ante el Córdoba y dejó la puerta abierta a que no lleguen más fichajes. "Contamos con un bloque muy compensado".
