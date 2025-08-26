Luis García: «Los jugadores han hecho un esfuerzo extraordinario»

Una oda al trabajo bien hecho. Al menos, eso es lo que pensó Luis García cuando la UD Las Palmas consumó su primera victoria del curso ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel. El preparador asturiano se marchó satisfecho del feudo cordobesista y explicó que estos tres puntos que ya están en la saca del conjunto amarillo tienen mucho que ver con el ahínco colectivo. «Los jugadores han hecho un esfuerzo extraordinario; me voy con esa satisfacción y con el orgullo de que el fútbol nos ha pagado el buen trabajo que hemos hecho», aseveró el técnico en sala de prensa.

En ese sentido, el míster amarillo tituló este triunfo de «merecido», aunque también señaló, a la hora de hablar del gol encajado, que en el fútbol siempre hay «peros; esto cambia muy rápido. Ellos acumularon mucha gente en la última línea y nos hundimos en exceso. A pesar de ello, hemos sido generosos en el sacrificio. Hay que seguir mejorando como colectivo».

Además, el profesional ovetense puso en valor la dificultad de medirse a un rival como el cuadro cordobés, dejando claro que sus pupilos tuvieron que irse «adaptando poco a poco a las circunstancias. Jugamos ante un rival que es complicado de neutralizar y está claro que el inicio siempre cuesta. Estoy satisfecho, aunque ha habido fases de todo tipo durante el partido porque el Córdoba ha hecho por momentos muy bien las cosas».

Por otra parte, también quiso destacar a dos nombres propios en la noche de ayer como Milos Lukovic y Jonathan Viera, ya que ambos se estrenaron en tierras andaluzas con bastante acierto. En cuanto al serbio, García remarcó que, pese a no haber completado ni 45 minutos de juego en pretemporada, hizo un «trabajo extraordinario. Es un chaval de 19 años que acaba de llegar, que se intenta adaptar lo más rápido posible porque no habla ni el idioma, pero siempre trabaja con una sonrisa, con ganas de ayudar y es humilde. Estamos muy contentos de lo que ha hecho hoy».

Mientras que del astro de La Feria, el ex del Espanyol evidenció que, para él, es un futbolistas especial: «Jonathan Viera va entrando poco a poco y ya tiene mejores datos físicos; es un jugador diferente, tiene una visión de juego distinta a los demás. También posee un buen pase extra, buen pie y ha estado a punto de hacer un gran gol. Es un jugador diferencial y ojalá nos de muchas alegrías», finalizó.