La UD Las Palmas se lleva más de 100.000 euros por el traspaso de 30 millones de Yeremy Pino al Crystal Palace

Yeremy Pino está a punto de cambiar el Villarreal por el Crystal Palace. El acuerdo entre ambos clubes es total, a la espera de la revisión médica y la firma definitiva, y se cerrará en torno a los 30 millones de euros. El atacante canario, que tenía contrato hasta 2027 y una propuesta de renovación sobre la mesa, ha optado por dar un salto a la Premier League para continuar su carrera en Inglaterra.

La operación también deja beneficios a la UD Las Palmas, que ingresará más de 100.000 euros gracias al Mecanismo de Solidaridad FIFA, que destina un 5% de los traspasos internacionales a repartir entre los clubes que formaron al futbolista. En este caso, al club amarillo le corresponde el 0,25% del total, un reconocimiento a su labor en la etapa de formación de Pino antes de dar el salto al Villarreal.

Yeremy Pino, de 22 años, dejó la cantera amarilla en 2017 para unirse al Villarreal, donde ha crecido hasta consolidarse en el primer equipo desde su debut en 2020. En estas temporadas como amarillo ha disputado más de un centenar de encuentros oficiales, y se ha ganado incluso un sitio en la selección española, convirtiéndose en una de las perlas canarias con mayor proyección del fútbol nacional.