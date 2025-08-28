Amatucci busca su tercer recital con la UD Las Palmas

Llegó a la UD Las Palmas sin hacer ruido. Callado, de los que pasa desapercibido y habla en el campo. Como aquellas figuras que no suelen ser conflictivas ni llamadas a recibir muchas tarjetas. Lorenzo Amatucci: centrocampista, de nacionalidad italiana y con 21 años es una de las brújulas de la entidad amarilla. Llegó en calidad de cedido por la Fiorentina -con opción a compra- este mercado estival y hasta el momento es una de las grandes sensaciones del conjunto de Luis García.

Lorenzo Amatucci en uno de los entrenamientos con la UD / UD Las Palmas

Mañana regresa a Gran Canaria para volver al trabajo junto al resto del grupo después de ausentarse del entrenamiento de ayer por motivos familiares. El lunes, mientras la UD estaba a punto de saltar al terreno de juego para disputar su segunda jornada de Liga ante el Córdoba, el italiano se enteró de que su abuelo había fallecido. Jugó los 90 minutos y volvió a demostrar su calidad.

Un acto que tiene mucho que decir de Amatucci, más aún cuando el drama familiar del futbolista ha ido más allá: en los últimos meses ha perdido, además de a su abuelo, a su madre y a su tío. Tras el pitido final y después de haber servido de guía para el equipo amarillo en el terreno de juego, voló a Italia para estar presente en el sepelio de su abuelo, aprovechando así el día libre que el equipo tenía el miércoles.

Estadísticas que enamoran

Ante el Andorra en la primera jornada de Liga y frente al Córdoba, ha firmado unas estadísticas que enloquecen a la afición, demostrando talante y personalidad en el centro del campo. En su estreno ante los seguidores amarillos, jugó 79 minutos y completó un 94% de pases. Ganó un 60% de duelos en el suelo; un 75% de las entradas y dio 53 toques con el balón.

Frente al Córdoba en el Nuevo Arcángel y pese a su drama familiar, Lorenzo Amatucci fue titular y jugó los 90 minutos. Tuvo un 93% de precisión en sus pases y ganó un 57% de los duelos en el suelo. Además, logró un 50% de los regates y dio 51 toques al esférico. Unos datos que llaman al optimismo, más aún teniendo en cuenta la juventud del centrocampista y lo mucho que tiene por ofrecer sobre el verde.

El centrocampista italiano es una de las grandes sensaciones de La Liga, sirviendo de guía en el juego amarillo

Por si fuera poco, es el segundo ganador a ras de suelo en la Segunda División con 17 recuperaciones en dos jornadas, superado únicamente por el jugador del Málaga Larrubia con 20.

El domingo, en el regreso de la UD Las Palmas al Estadio de Gran Canaria, se prevé que Amatucci encadene su tercera titularidad -a no ser que tras perderse dos sesiones Luis García decida contar con sus servicios en la segunda mitad-. De hacerlo, tendrá como lupa a la afición amarilla, que durante estas dos semanas de Liga se ha rendido a su juego.

Brújula y equilibrio

Un campeón de Europa con Italia Sub 19 e internacional sub 20 con el objetivo de hacer soñar a una UD Las Palmas herida tras el descenso, y que ha visto la luz con su llegada -y la del resto de los refuerzos-. Un bambino de oro capaz de dar calma en el centro del campo; pausa cuando el equipo necesita coger resuello y cordura cuando las cosas se ponen cuesta arriba. Una brújula con estadísticas de sueño para ilusionar a un equipo que quiere volver a la élite.