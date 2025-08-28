Cedeño, baja para el Burgos-UD Las Palmas el 7 de septiembre al ser convocado por la selección de Panamá
El panameño se une a la baja de Valentín Pezzolesi para la cuarta jornada de Liga y defenderá la camiseta de su país en la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf
Edward Cedeño, uno de los nuevos fichajes de la nueva UD Las Palmas, será baja en el partido que el conjunto amarillo dispute el próximo domingo 7 de septiembre ante el Burgos en El Plantío. El panameño ha sido convocado por su selección para disputar los dos primeros partidos del grupo A de la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf ante Surinam (4 de septiembre) y Guatemela (8 de septiembre).
Se une así a la baja de Valentín Pezzolesi, que ha recibido la llamada de la selección española sub-19 para formar parte del combinado nacional que va a disputar un torneo amistoso en San Pedro del Pinatar contra Países Bajos, Inglaterra y Ucrania entre los días 3 y 9 de septiembre.
