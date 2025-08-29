Sigue la rueda de prensa previa al partido entre la UD Las Palmas y el Málaga
El entrenador de la Unión Deportiva comparece ante los medios de comunicación
Luis García comparece en rueda de prensa en la previa del partido entre la UD Las Palmas y el Málaga, el domingo a las 18.30 horas en el Estadio de Gran Canaria.
