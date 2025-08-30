Descenso de Primera y dos años seguidos en Segunda de muy mal recuerdo

No les miento si les confieso que el descenso de Primera de la UD en 1952, tras solo un año en la máxima categoría, nos costó un disgusto a mis amigos, los pibes que nos reuníamos ya en el Club Victoria en la calle Sagasta –el local actual de Las Canteras se inauguró en 1954– y nos tuvimos que mentalizar en la nueva categoría, que sólo había realizado un nuevo fichaje, el de Rosendo Hernández, que dejó al Zaragoza y se vino a Las Palmas, que continuó contando con los extranjeros Luciano y Nagy, y el peninsular Parajón. El primer encuentro de la temporada 1952-53 fue contra el Cacereño, al que se superó con dos goles, de Tacoronte y Nagy. Pero la primera salida esa temporada fue a Murcia en donde se perdió por 3-1, y lo que fue peor del inicio fue la derrota en el Estadio Insular frente al Atlético de Tetuán por 3-4, en un partido trepidante en donde los goles canarios los marcaron Rosendo Hernández en dos ocasiones y el otro de falta con barrera de Manolo Torres. «¡Que lo tire Torres!» exclamaba siempre la afición amarilla cuando había una falta o penalti, y allí estaba siempre él para ejecutarlo.

La fase final de esta temporada en Segunda fue alternativa, pero emocionante hasta llegar a su tramo final, en el cual estuvo el equipo amarillo a punto de nuevo de alcanzar la Primera División, pero se quedó a las puertas. En las últimas jornadas estaban Hércules, Atlético Tetuán y Las Palmas peleando por los dos puestos de la promoción, pues ya el Real Jaén estaba muy destacado como líder, y el conjunto amarillo tuvo algunos partidos muy comprometidos, como el penúltimo contra el Linense que terminó con victoria amarilla por 2-0, con goles de Rosendo Hernández y el francés Luciano; destacar al joven palmero Macario, que realizó un encuentro muy bueno, poniendo en jaque siempre a la cobertura andaluza. Y se llegó al último partido de Liga a disputar en Alcoy, que estaba séptimo en la clasificación y que no se jugaba nada, pero el Atlético Tetuán jugaba en casa contra el Córdoba y en esos cruciales momentos estaba empatado con los amarillos a 35 puntos.

Como Las Palmas jugaba fuera de casa y el partido Atlético Tetuán- Córdoba era decisivo, nos atrincheramos en casa de mi abuela Maye, y armados con una galena radio muy antigua, de mi abuelo Andrés, y otra más moderna de mi padre, nos dispusimos a escuchar a José María Ayaso por Radio Las Palmas desde Alcoy, y creo que por Radio Nacional de España las noticias que llegaban desde Tetuán. Un buen queso, algo de jamón ibérico que no era cosa de todos los días, cervezas para mi abuelo y mi padre, y para mi un Nik de Teror, y a escuchar con mucha emoción los dos partidos que empezaban a la misma hora, las cuatro y cuarto de la tarde. Recuerdo que intenté convencer a mi madre que me dejara ir a casa de un amigo que reunía a cuatro o cinco pibes, pero no hubo manera todavía, era cuestión de principios maternales.

Desde Alcoy nos llegó la primera gran noticia, el húngaro Nagy marcó a los ocho minutos y el buen locutor Ayaso, que los sábados hacía de Mago Pantopin para los niños, se desgañita y emociona. «¡Gool de Las Palmas, goool de Las Palmas!». Pero y de Tetuán, qué noticias hay del Córdoba. «Abuelo pon la galena más alta». Y de repente tanto de los cordobeses, obras de Quini. Casi me trago el Nik de un solo buche, la emoción sube a raudales cuando Ayaso nos relata el primer y el segundo gol del Alcoyano, pero cuando casi finalizaba el primer tiempo Oramas consigue el segundo amarillo, ¡ya estamos empatados!, y luego, pocos minutos después, Peña adelanta Las Pamas con un 2-3 fabuloso. Pero mi gozo en un pozo, porque el Alcoyano consigue empatar y luego el cuarto casi seguido. Las Palmas empieza a dominar, a presionar mucho, pero de repente faltando un minuto Pantaleón marca un gol en propia meta, total 5-3 a favor del Alcoyano, y el Atlético de Tetuán consigue igualar a dos goles y es el que promociona junto al Hércules, aunque vivimos unos últimos minutos del partido que se juega en Tetuán tremendos cuando el Córdoba estuvo a punto de conseguir el gol de la victoria, pero todo quedó en empate y ese punto fue decisivo para el equipo hispano-marroquí. Acabo el Nik, y me voy triste a mi habitación que mañana hay clases. Mi padre me anima «hay que saber perder»; sí, pero me da rabia, otro año en Segunda...