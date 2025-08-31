Las dos caras de la moneda de la UD Las Palmas

Las dos caras de la moneda de una UD Las Palmas vulnerable en defensa. De la alegría de conseguir los primeros tres puntos lejos de casa, a la desilusión de volver a perder bajo el calor del Estadio de Gran Canaria. Los fantasmas del pasado regresaron y visitaron a una afición y a un equipo que durante la semana había mostrado su mejor versión. Estaban preparados, pero a los amarillos les faltó garra en defensa, precisión en el centro del campo, y dinamita a la hora de acertar de cara a portería. No salieron las cosas como se planearon en los entrenamientos, y la UD se dio cuenta de que la Segunda División es más complicada de lo que pintaban.

Ale García volvió a ser de los más destacados. Lo intentó, animó a la afición y demostró la valentía y el potencial que le ha caracterizado durante este inicio liguero. Milos Lukovic, que repitió titularidad, también quiso remar pero la suerte no estuvo de la mano de un equipo que se vino abajo en la primera mitad, cuando el árbitro decidió que no había penalti, sino fuera de juego. Desde entonces, a los de Luis García les costó levantar cabeza y recomponerse. La concentración no fue la misma.

La suerte del Málaga

Ayer se vio en el recinto de Siete Palmas a un equipo un tanto camicace, fácil de herir pese a estar armado en todas las posiciones. Venían con la ilusión a unos niveles insuperables, con la moral alta, pero el Málaga, que tuvo suerte en su único tiro a puerta, frustró las esperanzas de un plantel que llegaba con la idea de ponerse con siete puntos en la clasificación.

La UD espera a que el VAR dictamine si hay penalti o no / J.PEREZ CURBELO

Pese a que la UD mostró la cara de la moneda que le faltaba -empató en el primer examen, superó con creces y ganó el segundo y perdió ayer-, se pudo observar a un equipo que poco tiene que ver con el que estaba el curso pasado en la máxima categoría: ahora es una UD nueva, que pese a una derrota un tanto injusta y unos errores que se pudieron evitar, sigue en el camino de la ilusión. Más aún cuando sobre el terreno de juego se puede ver a unos jugadores unidos, con ganas de remar hacia adelante y que no dejan de intentarlo.

Unos cambios tardíos

La doble cara de la moneda porque pese a que ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel a Luis García le salió todo lo que visualizó, ayer en el Gran Canaria falló la táctica a la hora de hacer los cambios. Está claro que el entrenador ovetense no puede brillar en todos los partidos.

Una victoria que parece no llegar al Estadio de Gran Canaria, que lleva desde el 19 de abril -partido en el que la UD se impuso al Atlético de Madrid en el descuento con gol de Javi Muñoz- sin celebrar en las gradas un triunfo amarillo. Ya lo recordó Clemente esta semana: «queda mucho», expresó tras la euforia que generó la victoria en el Nuevo Arcángel. Una maratón larga a la que todavía le restan 39 kilómetros. Calma, cabeza alta, y a seguir disfrutando de una UD que todavía tiene mucho que dar.