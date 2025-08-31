Un once de carrerilla de la UD Las Palmas con Lukovic de estrella
Viera y Jesé aguardan en el banquillo una oportunidad en un pulso que puede refrendar el gran momento de juego de los amarillos; Enzo entra por Cedeño
Atentos a Lukovic. La UD Las Palmas clona el once del Nuevo Arcángel con Dinko Horkas, Marvin Park, Barcia, Mika, Enrique Maradona Clemente, Amatucci, Capitán Enzo, Fuster, Ale García, Recobita y Munición Lukovic. En el banquillo, Churripi, Adri Suárez, Mata, Jesé, Marc Cardona, Herzog, Cedeño, Viera, Cristian, Pejiño e Iñaki. Por parte del Málaga, Herrero, Puga, Murillo, Montero, Víctor, Larrubia, Juanpe, Izar, Joaquín, Rafa y Chupe.
