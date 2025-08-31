Viera y las cuentas pendientes: recibimiento bajo lupa en la discoteca de la 'Súper UD Las Palmas'

Y llegó la tarde de las cuentas pendientes. Vuelve Jonathan Viera al Gran Canaria de amarillo 698 días después y volverá a emerger como revulsivo. El fichaje del '21', que sumó 100 victorias en Córdoba, generó pasión y odios. Hoy tocará quitarse las caretas y rendir pleitesía o cuestionar la aportación de un mimbre con dos ascensos a sus 35 años. Su último partido en el Gran Canaria se remonta al 2 de octubre en pleno 'terremoto Pimienta' y con el bastón de mando de dueño de la caseta.

Ahora, en modo zen, acepta su condición de telonero y apunta a que contará con minutos en el segundo tiempo. 698 días después de aquella aparición ante el Celta y del incendio con Pimienta, el genio inclasificable centrará todas la miradas.Nadie está en la cabeza de Luis García Fernández ni en su partitura mágica. El ovetense llegó a cuestionar la titularidad de Dinko Horkas en detrimento de Churripi y Adri Suárez en su última comparecencia. No hay indiscutibles.

Ovación o tirón de orejas

¿Tocará ovación a Viera? ¿Habrá represalias por su última salida en 2023 para acabar en el Almería y con el pago de la mayor indemnización en la historia del club a un jugador con la etiqueta de estrella? La UD está desatada y aplastó al Córdoba con un fútbol de quilates. Lukovic es el nuevo ejecutor y Enrique Clemente se vistió de Maradona.

Cuatro puntos y la amenaza de un Málaga que se estrena como visitante en este curso y de la mano de Pelllicer, que jamás perdió contra la UD. Se espera superar la barrera de los 22.000 espectadores y volver a convertir el partenón de Siete Palmas en la zona cero del éxtasis. El volcán de los sueños de la legión de Luis García, que se ha destapado como un defensor acérrimo del potencial del '21'. La visita del Málaga (18.30 horas, LaLiga TV Hypermotion) llega unas horas antes del cierre del mercado. Mañana, se acaba la regeneración de la UD con once contrataciones y no se esperan grandes movimientos. Kaba sigue con la mudanza y se desecha la llegada de otro delantero -no hay fichas libres, tras quedarse con el 25 Lukovic-.