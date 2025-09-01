Escucha el VAR en el UD Las Palmas-Málaga: 7 minutos de confusión máxima

Entre el minuto 21 y el 28 del partido entre la Unión Deportiva y el Málaga transcurrieron siete minutos de confusión extrema entre los más de 22.039 asistentes en las gradas del Estadio de Gran Canaria y los actores principales de la tercera jornada liguera. El motivo, un posible penalti por mano de Víctor García en el área del conjunto andaluz que si a buen seguro merecía los once metros en una primera instancia al corroborar en la repetición de la jugada que el balón impactaba en su mano, había un hecho posterior que iba a impedir la felicidad de la hinchada insular y sus jugadores.

Todo ocurrió cuando Ale García centró desde la banda izquierda una pelota que iba orientada a la zona en la que se encontraba Milos Lukovic. El serbio aparece en el momento de la lucha con Víctor García y el defensa malacitano en el intento de despejar la bola imapcta con su mano la misma. Una acción que continuó jugándose durante al menos unos 40 segundos más del partido para el desconcierto de los jugadores amarillos, que no paraban de reclamar al árbitro, Eder Mallo, que era penalti.

Eder Mallo revisa la pantalla VAR / José Pérez Curbelo

Hasta que se paró el juego, y aprovechando el momento de refresco de los futbolistas, había pasado el suficiente tiempo como para que la repetición de la jugada ya se fuera reproduciendo en el vídeomarcador del estadio. El choque del balón y la mano era evidente y eso provocó el júbilo de la afición de Las Palmas, que ya empezaba a mascullar quien sería el encargado de lanzar la pena máxima.

Sin embargo, Mallo no lo tenía claro y su pinganillo estaba a pleno rendimiento en conexión con Iván Caparrós, el asistente del VAR, que ya le advirtió de que tenía que revisar la acción en la pantalla para impartir justicia.

La convesación entre Mallo y Caparrós es la siguiente:

VAR: - Eder, te comiendo una revisión para que valores un posible penalti por mano.

Árbitro: Todos al banquillo (se dirige a los jugadores).

VAR: Y también una interferencia por del atacante [Lukovic]. Un fuera de juego por interferencia por parte del atacante.

Árbitro: Vale, estoy delante (de la pantalla).

VAR: Ponle la mano, Nico.

Árbitro: Vale, quiero ver el contacto con la mano (...) A ver. Vale, déjamela.

VAR: Dale una cámara un poco más amplia.

Árbitro: Vale, perfecto. Veo el penalti. Para mí es penalti ¿vale?

VAR: Vale, el jugador atacante parte en posición de fuera de juego. Entonces, analiza la jugada para ver si existe una interferencia y valoras.

Árbitro: Vale, pues dame una de amplios para valorarlo. Vale, dale.

(revisa)

Árbitro: Vale, es clarísima la interferencia para mí. Está muy cerca del adversario, con lo cual interfiere en su acción técnica. Por lo tanto, como ocurre antes que el penalti voy a reanudar con tiro libre indirecto por fuera de juego, ¿de acuerdo?

VAR: Vale, Eder.

Entre el centro de Ale García y el pitido de Mallo para reanudar el encuentro pasaron seis minutos y cincuenta segundo (pitó en el 28:30). Un tiempo prolongado en el que no se entiende muy bien por qué se valoró tanto el posible penalti o no si ya la jugada estaba invalidada por el fuera de juego de Lukovic.

De esta forma, a Luis García se le preguntó en rueda de prensa sobre su impresión en la jugada y la explicación que le había dado el cuarto árbitro al respecto. "La explicación que nos dieron es que había un fuera de juego previo. Contra eso poco se puede decir. Es una máquina la que analiza el movimiento de los jugadores, con lo cual si hay fuera de juego es fuera de juego, no hay nada que valorar. Lo que sí podemos debatir es el tiempo de la revisión. El tiempo es totalmente desmedido, excesivo", concluyó el asturiano en un intento de que se mejoren estas situaciones.