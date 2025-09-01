La maldición de la madera en la UD Las Palmas: cuatro postes en tres partidos

La mala suerte acompaña a la UD Las Palmas. Cuando no son las decisiones arbitrales, esas que el pasado curso castigaron a la entidad amarilla, son los palos. Un fallo de cálculo de cara a portería o simplemente la maldición del travesaño, uno de los culpables de que los de Luis García no hayan puntuado más en estas tres primeras jornadas de Liga.

En los tres encuentros que ha jugado la UD, se han podido contabilizar cuatro postes. Ale García por partida doble, Iván Gil y Jonathan Viera han sido los protagonistas de unas jugadas que hubieran podido terminar en gol si no hubiera sido por la madera.

En el caso de Iván Gil, la jugada se produjo en el partido ante el Andorra. Un larguero que finalizó en el primer y único gol del conjunto amarillo, magia de Ale García al coger el rechace. Dio Gil el primer aviso para que García rematara a placer en un gol que hizo enloquecer a la UD. El único que hasta ahora ha podido celebrar la afición en el estadio. En ese mismo partido, con el empate a uno en el marcador y al borde del final, Ale García la tuvo para poner a la UD por delante, pero esta vez el palo hizo acto de presencia.

La falta de Viera

En el Nuevo Arcángel, el que fue el redebut de Viera con la camiseta de la UD, el de la Feria estuvo a punto de ver portería en los minutos de descuento. Un lanzamiento de falta perfecto se volvió a estrellar en la madera y truncó las esperanzas de llegar el besar el cielo con un gol. Aun así, la UD se llevó los tres puntos.

Por último, ante el Málaga, Ale García volvió a tener la ocasión de gol tras un remate desde el centro del área a pase de Jeremía Recoba. Un nuevo impedimento de cara a portería que hizo que la UD se dejara atrás los tres puntos.