Mercado UD Las Palmas: cero fichajes y últimos trámites para sacar a Kaba

La UD Las Palmas se queda como está. A unas horas del cierre de la ventana veraniega del mercado (hoy 22:59 horas) el club grancanario no tiene intención de reforzar la plantilla en el último momento. Con los once fichajes que han realizado, desde la dirección deportiva consideran que Luis García tiene mimbres suficientes para hacer un buen papel en la Segunda División este curso.

A falta de piezas importantes en la plantilla, como son Kirian Rodríguez, Sandro RamírezViti e Iván Gil, que siguen al margen del grupo con sus procesos de recuperación, la UD está bien equipada de cara a los próximos meses. Once incorporaciones de alto nivel —Sergio Barcia, Amatucci, Cedeño, Lukovic, José Antonio Caro, Cristián Gutiérrez, Recoba, Jonathan Viera, Adam Arvelo, Jesé Rodríguez y Adri Suárez—, que han creado a la UD de la regeneración.

Un equipo al que todavía no se le ha podido ver todo el potencial que tiene, puesto que hay jugadores que durante estos primeros partidos no han tenido minutos, como es el caso de los mencionados anteriormente y que están en la enfermería, unido a Jesé Rodríguez y Jaime Mata, que todavía no se han estrenado con la elástica amarilla este curso.

El culebrón Sory Kaba

Aunque no habrá, en principio, más refuerzos de última hora, lo que sí aseguran desde el club es que hoy, por fin, cerrarán la marcha del delantero guineano Sory Kaba. El futbolista no tiene dorsal ni está inscrito, motivo que hace pensar que la UD Las Palmas no contaba con él desde inicio de curso. Una nómina de delanteros que está muy apretada, con la presencia de Lukovic, Marc Cardona, Mata o Jesé, que estos dos últimos ni siquiera han calentado en estos tres partidos que suma la UD.

Sory Kaba ya se marchó cedido el pasado curso, cuando los amarillos estaban en Primera División. El guineano ayudó al Elche a volver a la máxima categoría, disputó 24 partidos en Liga y anotó cuatro goles.