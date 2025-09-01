Sergio Barcia: «Esto es el fútbol y esto es Segunda; no podemos regalar»

El Sergio Barcia más crítico con la UD Las Palmas. El futbolista, que vivió de primera mano lo que es una derrota en el Estadio de Gran Canaria, mostró una cara realista y fue duro con su equipo: «Tuvimos ocasiones, no entraron. Ellos en una jugada puntual nos meten el gol, creo que tampoco tuvieron más ocasiones de peligro. Esto es el fútbol, y esto es Segunda, no podemos regalar», expresó en zona mixta tras el partido.

Sobre la polémica con la decisión del penalti, en la que desde el VAR estuvieron más de cinco minutos sin tomar una decisión, Barcia hizo hincapié en la factura que pasan los jugadores ante esas situaciones. «Yo sé que al final son decisiones complicadas pero a los jugadores está claro que no nos viene bien estar tanto tiempo parado, después reactivarse es complicado», indicó el central amarillo.

La balanza, al Málaga

Una opinión que también coincidió Jeremía Recoba, que apunta a ese parón como el punto de inflexión en el partido. «Hasta que hubo ese parón por el penalti, que fueron siete u ocho minutos, lo veníamos presionando, habíamos tenido varias ocasiones de gol y pasa factura que después ellos se encuentran con el gol en el primer tiro que tuvieron». Un parón innecesario que se inclinó del lado de la balanza de los visitantes, que aprovecharon una bajada de rendimiento y moral de la UD Las Palmas.

Un tiro y un gol, eso fue lo que más dolió a los jugadores de la UD, que vieron cómo su esfuerzo en el terreno de juego quedaba en vano. «La primera parte estuvimos bien, tuvimos un larguero, muchos acercamientos aunque no muchos disparos. Hemos cometido un error y nos han marcado un gol», comentó Manu Fuster. Una derrota que la califica como «demasiado castigo» pese a admitir que por momentos, dejaron de tener el control de partido y todo se volvió «un poco loco».