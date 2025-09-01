La UD Las Palmas cierra el mercado pendiente de sacar a Kaba

La UD Las Palmas, a unas horas de cerrar el mercado de fichajes -hoy a las 22.59 horas- está pendiente al futuro de Sory Kaba. En principio, se descartan nuevos fichajes, pero todas las miradas se centran en el delantero guineano, que no ha contado con minutos en ninguno de los tres partidos que ha disputado el conjunto amarillo y hasta el momento de escribir estas líneas ni siquiera tiene dorsal.

Con la incertidumbre de su paradero, -se desconoce si está en la Isla o si ya ha hecho sus maletas-, lo que se sabe es que el interés que había por él en Rusia se ha esfumado. Ahora, las principales hipótesis para la salida del futbolista se sitúan en los equipos de la Segunda División. Una nueva salida que da a entender que en club no cuentan con él desde hace tiempo.

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD, escoltado por la alcaldesa Carolina Darias y el consejero Augusto Hidalgo. Detrás, Méndez y Viñayo. / José Pérez Curbelo

Vicente Gómez, asesor de la dirección deportiva, tilda de «putada» perder a un jugador el último día de mercado -previo pago de cláusula-. «Es lo que hay, no nos podemos parar a pensar que es una putada porque estás trabajando con una plantilla que no sabes si está cerrada o abierta (...) Estamos abiertos a que en cualquier momento nos quiten un jugador (...) Sabemos que tenemos jugadores muy apetecibles que han estado en boca de muchos equipos y hasta el final esperemos que no se acuerden de nosotros». Insiste Gómez que tienen recursos para afrontar «cualquier escenario».