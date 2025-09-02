El Estadio de Gran Canaria, el segundo con mejor asistencia en la tercera jornada

La afición de la UD Las Palmas vuelve a ser de récord. El templo amarillo logró el pasado domingo en la jornada 3 de Liga reunir a 22.039 fieles en sus gradas, siendo el segundo equipo de LaLiga Hypermotion con más asistencia. Sólo El Molinón, la casa del Sporting de Gijón que superó la cifra de 25.000 seguidores por segunda jornada consecutiva, está por encima de los grancanarios. Los sportinguistas han colgado en ambos partidos el cartel de no hay entradas disponibles.

Pero hay que recalcar el compromiso de los aficionados de la UD, que este año además han registrado su propio récord de abonados con 23.563. Todo ello en un curso en el que los amarillos bajaron de categoría y pusieron rumbo a la Segunda División.

Una responsabilidad con el escudo del equipo de la tierra que también estuvo presente en la primera jornada. Con el estreno del conjunto de Luis García en el Estadio de Gran Canaria, los pío pío fueron los cuartos con mayor asistencia de la jornada (19.664), sólo superados por El Molinón, La Rosaleda y El Sardinero.

Un aliento que los jugadores de la UD no sólo reciben en los partidos en casa, sino que también sienten cuando se desplazan a la península para jugar como visitantes. En la temporada pasada, con el equipo en la Primera División, el club vendió alrededor de 3.562 entradas, lo que explica que hubo una media superior a los 230 seguidores por desplazamiento.