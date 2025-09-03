Jesé Rodríguez busca su sitio en la UD Las Palmas

Jesé Rodríguez quiere minutos. El delantero de la UD Las Palmas, que llegó como una de las bombas del mercado de fichajes, espera su momento para saltar a los terrenos de juego. Llegó tarde a la pretemporada —fue presentado como nuevo jugador amarillo el 24 de julio y se presentó dos días después en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco—, disputó unos minutos en el segundo derbi contra el CD Tenerife y después estuvo al margen del grupo tras contraer el Covid.

Jesé, ante León, en el derbi de la revancha. / Carlos Diaz-Recio

Ya recuperado desde hace una semana y completando los entrenamientos, el Bichito busca minutos. Completa el historial de los cinco delanteros que posee la entidad amarilla, y excluyendo a Sandro Ramírez, que sigue con su proceso de recuperación después de su operación de rodilla, ni Jesé ni Mata han tenido minutos. Ni siquiera han tenido la oportunidad de salir a calentar.

Sólo Marc Cardona y Milos Lukovic han tenido la oportunidad de tirar del carro como pistoleros, y de ellos, el serbio ha sido el único que ha visto portería, anotando gol el mismo día que se estrenaba como futbolista de la UD en el encuentro ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel. Unas estadísticas a las que además se le suma una asistencia. En el caso de Marc, su participación en este nuevo curso está siendo más notable. Ha salido como suplente en los tres duelos que hasta ahora lleva el equipo de Luis García, sumando 46 minutos. Marcó un gol pero fue anulado por fuera de juego.

Otras opciones por delante

Ahora, Jesé busca su explosión. Su momento para demostrar que todavía tiene la capacidad de brillar en el campo, aunque sea algunos minutos. El otro día, en el encuentro que la UD disputó ante el Málaga (0-1), a pesar de que el equipo iba perdiendo, García optó por otras opciones. No vio atractiva la idea de que calentara, por si en algún momento del partido su presencia en el campo pudiera cambiar el resultado.

Jesé Rodríguez en Instagram / LP/DLP

Por delante, parece tener a una nómina de jugadores que están bien cotizados en el once, como es el caso de Ale García, que hasta el momento es un fijo—lleva tres partidos y dos goles—, Recoba, Lukovic, Cristian o Manu Fuster. Aunque según ha comentado el técnico ovetense Luis García no hay indiscutibles en la UD y todo el que se lo gane disfrutará de minutos, Jesé Rodríguez tiene por delante una carrera de resistencia si quiere ganarse su puesto.

Objetivo Burgos

La próxima oportunidad la tiene fijada para el domingo en El Plantío (15.15 horas, Dazn). Ahí, la UD se enfrentará al Burgos en la segunda salida del curso y el cuarto partido de la temporada con el objetivo de traerse los tres puntos a la Isla. Décimos de la categoría, —dos puestos por encima de la plantilla amarilla, que se sitúa en el 12 de la clasificación—, tienen el mismo historial que los insulares, con una victoria, una derrota y un empate.

Jesé Rodríguez quiere jugar. Así lo ha demostrado en sus redes sociales, donde ha ido expresando sus pensamientos. Horas antes del partido ante el Málaga, publicó una imagen de su camiseta en el vestuario en la que se podía leer «juntos equipo y afición». El lunes, hizo pública otra imagen en la que se le podía ver sentado en el banquillo con un semblante serio y pensativo. «Confío en cada paso, por difícil que parezca, me acerca a mi objetivo. Todo volverá a su lugar y lo que hoy es reto mañana será logro», escribió.