Manu Fuster, sobre cómo manejar el rol de la UD Las Palmas de candidato al ascenso: «El míster nos aísla de todo»

«No creo que la palabra sea presión». Manu Fuster, centrocampista de la UD Las Palmas, acudió esta mañana a la sala de prensa en la previa del duelo de este domingo en El Plantío (15.15 horas) ante el Burgos para hablar de cómo está siendo la semana en clave amarilla. En ese sentido, el valenciano quiso señalar que ese papel de candidato al ascenso que tienen los isleños desde el inicio del curso es algo que está manejando el técnico, Luis García, de forma correcta. «El míster lo maneja muy bien y nos aísla de todo lo que no sea el juego. Es verdad que nos hubiese gustado empezar mejor en casa porque al final vamos a necesitar esos puntos para alcanzar objetivos. Yo creo que la palabra no es presión; los resultados se han dado así. No ganamos en la primera jornada en el Gran Canaria y en la segunda te cuesta un poco más porque quieres brindarle una victoria a tu afición, también para sentirnos fuertes nosotros. Contra el Málaga lo que sentimos fue ansiedad, porque por lo que se vio durante el partido creo que merecimos más», aseveró el ex del Albacete.

Además, remarcó que desde dentro del vestuario ya «imaginaban» que el resto de los rivales iban a motivarse de más contra Las Palmas, aunque ha sido ahora cuando se han dado cuenta de que «todos los equipos a los que nos enfrentamos quieren demostrar que son capaces de hacer un gran año; cuando bajas de Primera eres uno de los candidatos a ascender y todos los equipos se quieren enfrentar a ti. Ahora es una situación que sabemos a ciencia cierta».

Su rol en la plantilla

Más allá de aspectos relacionados con el papel de candidato de la UD, el medio valenciano habló también de cuestiones individuales, afirmando que ahora mismo siente la «confianza del míster. He sido titular en todos los partidos y he completado dos; es verdad que estoy siendo un poco irregular, pero creo que forma parte de un proceso. Yo estoy tranquilo y voy poco a poco sintiéndome mejor».

Asimismo, Manu Fuster quiso profundizar en el aspecto personal al confirmar que está satisfecho con su «rol dentro del equipo», evidenciando que es consciente que tiene que dar un paso al frente: «Tengo responsabilidad y me gusta. Tengo que ayudar al equipo con números y buenas sensaciones. Ante el Málaga nos faltó algo de último pase y es ahí donde tengo que entrar yo. Al final estamos a principios de temporada y no es fácil; vengo de una temporada casi sin jugar. Poco a poco, voy encontrándome mejor hasta en los entrenamientos», resaltó.

Sobre su posición en el terreno de juego ratificó que, ante las bajas de Cedeño y Amatucci, ambos convocados para este parón FIFA con Panamá e Italia sub 21 respectivamente, jugará donde «me pida el míster. Es verdad que nos faltan dos jugadores que han sido importantes, pero están Enzo Loiodice e Iñaki, que es un chico que creo nos puede dar mucho, pero si el entrenador me pide que juegue en esa posición lo haré».

Burgos, una visita complicada

En cuanto al duelo de este cuarta jornada de campeonato, el 14 amarillo relató que el vestuario está viviendo una semana de «centrarse en nuestras cosas y en nosotros mismos; en qué podemos mejorar. El míster ya nos ha explicado lo que quiere, pero debemos ir partido a partido. Es verdad que todavía lo hemos conseguido a pequeños ratos, pero cuando el equipo está bien mete al rival en su área y es muy difícil de combatir por mucha energía que le pongan».

Ahondando, precisamente, en el Burgos, Fuster comentó que espera un encuentro «difícil», argumentando que el cuadro burgalés lleva años «haciéndolo muy bien en su campo, consiguiendo muchos puntos y desarrollando un juego directo, con mucha llegada y mucho centro al área. Vamos a visitar un Estadio que va a estar lleno y debemos estar preparados para ello. Por momentos, hemos sacado nuestra mejor versión; si lo conseguimos, seguro que sumaremos los tres puntos».

Sory Kaba, Ale García y Diego Martínez

En el apartado de nombres propios, Fuster fue cuestionado acerca de dos de los que más han sonado en las últimas semanas: Sory Kaba y Ale García. Para el delantero guineano solo tuvo palabras buenas, manifestando que es un «compañero increíble. Siempre tiene buena cara y siempre está ayudando. En el vestuario es uno más y estamos encantados de que esté. Ayer volvió a entrenar con nosotros. Eso sí, no sé lo que va a pasar con la ficha ni con su futuro».

Mientras tanto, sobre el canterano destacó que es un jugador con una «energía increíble y nos la contagia a todos nosotros. Es un jugador móvil, corre a por todos los balones y no nunca uno por perdido; creo que hay que tiene siempre a alguien así en cualquier equipo. Nos está aportando mucho, ojalá que siga así y en el vestuario es un chico excelente también. Queremos lo mejor para él y encima es canterano de aquí, lo que hace que la gente esté más orgullosa. Lo necesitamos».

Por último, comparó a Luis García con Diego Martínez, el expreparador insular con el que el valenciano coincidió la campaña pasada, y expuso que ambos técnicos tienen formas de trabajar distintas: «Ya no hablo de más acertado o menos, eso ya lo dictan los resultados, pero Diego y Luis tienen maneras de entrenar diferentes. Cuando llegó Diego conseguimos una racha buenísima. Al final, no nos dio para salvarnos con una forma de juego diferente a la ahora, menos asociativa. Luis es más metódico en cuanto al juego y creo que no estamos dando todo lo que nos pide el míster, aunque estamos en línea ascendente. Estoy convencido de que de la mano de Luis García llegarán los resultados», finalizó.