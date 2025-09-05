Vive el UD Las Palmas vs. Real Sociedad B con LA PROVINCIA: sorteo de entradas dobles para suscriptores

La UD Las Palmas regresa al Estadio de Gran Canaria para medirse a la Real Sociedad B en una cita clave de LALIGA Hypermotion, y desde LA PROVINCIA queremos que lo vivas desde las gradas. El próximo viernes 12 de septiembre a las 19:30 horas, el conjunto amarillo buscará seguir sumando puntos en casa con el apoyo de su afición en el Estadio de Gran Canaria.

Consciente de la pasión que despierta el equipo en la isla, LA PROVINCIA sortea entre sus suscriptores 3 entradas dobles para que disfruten en directo de este encuentro vibrante, lleno de fútbol, ilusión y ambiente inigualable.

¿Qué puedes ganar?

🎟 Una de las 3 entradas dobles para asistir al partido

para asistir al partido ⚽ Disfrutar del mejor fútbol en vivo en el Estadio de Gran Canaria

🎉 Un final de tarde de emoción, espectáculo y energía amarilla compartida con la afición

¿Cómo participar?

Participar es muy sencillo. Solo tienes que seguir estos pasos:

Ser suscriptor de LA PROVINCIA. Si todavía no lo eres, aprovecha nuestras ofertas exclusivas: ¡EL DÍA DEL PERIODISTA! Revisar tus datos personales en la sección Mi cuenta para asegurarte de que tu correo y número de teléfono estén actualizados. Rellena el formulario de participación: Una vez completado, ¡ya estarás dentro del sorteo!

¿Cuándo se anunciarán los ganadores?

📅 Al medio día del viernes 12 de septiembre se celebrará el sorteo y ese mismo día contactaremos a los tres afortunados mediante los datos registrados en su cuenta. Por eso, recuerda revisar y mantener tus datos actualizados en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario.

¿Por qué suscribirse a LA PROVINCIA?

Ser suscriptor de LA PROVINCIA significa estar siempre informado con acceso ilimitado a todas las noticias digitales, reportajes exclusivos, entrevistas y opinión de firmas destacadas. También podrás disfrutar de agenda cultural, pasatiempos, sorteos de entradas para espectáculos y eventos deportivos, newsletters personalizadas y navegación sin publicidad invasiva. Tu suscripción mensual por menos de lo que cuesta un café.

👉 Aprovecha nuestra oferta para celebrar EL DÍA INTERNACIONAL DEL PERIODISTA y suscríbete a LA PROVINCIA por menos de 7 céntimos al día para empezar a disfrutar de todas estas ventajas en el mismo instante.

🎉 ¡No te lo pierdas!

No dejes pasar la oportunidad: participa en el sorteo exclusivo para suscriptores de LA PROVINCIA, anima a la UD Las Palmas en un duelo apasionante y vive la experiencia única de apoyar al equipo desde la grada.

¡Mucha suerte y nos vemos en el Estadio de Gran Canaria! ✨⚽💛