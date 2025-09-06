Burgos- UD Las Palmas: El Plantío mide la capacidad de reacción amarilla

Caer para volver a levantarse. La UD Las Palmas encara esta tarde (15.15 horas, LaLiga TV Hypermotion) una de esas visitas que suelen atragantar a prácticamente cualquier equipo. El Plantío, feudo que da cobijo al Burgos CF, examina el estado de forma, en este minuto, de la escuadra de Luis García. Los amarillos vienen de digerir un traspié en casa ante el Málaga (0-1), después de la gran actuación en el Nuevo Arcángel de Córdoba, Y toca llamada a la reacción para recomponerse, aunque cuente con bajas importantes para esta cita. No sirve de nada lamentarse, y menos en esta Segunda División; toca reaccionar para regresar al camino correcto y buscar hueco en la parte alta de la tabla.

En ese sentido, el Virus FIFA se ha cebado con los isleños, especialmente, en la posición de mediocentro. Sin Amatucci, que está concentrado con Italia sub 21, y sin Cedeño, reclamado por la absoluta de Panamá, la medular grancanaria queda un tanto vacía; ahora, todo está en manos de Enzo Loiodice, quien debe dar un paso al frente, y de un futbolista que se ha ganado la confianza del técnico asturiano: Iñaki González. En principio, la lógica apunta a ellos para rellenar ese vacío. Tampoco está Pezzolesi, que debutó ayer con la sub 19 de España, y un Viti Rozada que aún no está para regresar. Además, continúan de baja Sandro Ramírez y Kirian Rodríguez.

A quién sí recupera Luis García es a Iván Gil. El de Viladecans fue clave en la pretemporada y, una vez se ha recuperado del esguince de tobillo en su pie derecho que sufrió ante el Andorra, vuelve para recuperar ese rol importante, aunque no parece que vaya a partir como titular en Burgos.

Aprender de los errores

La realidad es que la UD sí que mereció más ante el Málaga, aunque a la hora de ir a por el empate hubo un poco de lío por las formas. Una circunstancia que quedaba patente cuando llegó el momento de cargar al área rival en el instante crítico y se acercaba el final del choque.

En cuanto al Burgos, el plantel dirigido por Luis Miguel Ramis aterriza en este encuentro con la necesidad de sumar. Sus registros en este inicio son una goleada a la Cultural Leonesa (5-1), un empate a cero con el Dépor en Riazor y una derrota ante el Andorra a domicilio (2-1). Por ello, necesita un revulsivo en busca de tranquilidad.

Para recibir a Las Palmas, el cuadro burgalés no contará con Íñigo Córdoba, lesionado, y Anderson Arroyo, que está a punto de salir rumbo al Rubin Kazán ruso. Además, recientemente rescindió el contrato de Ander Martín, traspasó a Nikola Milicic al FK Radnicki serbio y firmó al portero Jesús Ruiz. Eso sí, recupera al ex del Tete, Víctor Mollejo.

Con todo eso, la guagua amarilla tiene en El Plantío un nuevo punto de partida y un destino, volver a reengancharse. No será sencillo, pero Burgos es el lugar perfecto para medir el tono de una UD que para estar arriba debe mostrar su personalidad en plazas tan complejas como ésta.