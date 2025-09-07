Ale García, el defensor de la cantera en la UD Las Palmas

Ale García al rescate de la patria amarilla. El canterano es el único jugador de la casa que ha jugado los tres partidos de Liga que hasta ahora acumula la UD Las Palmas. Con 259 minutos a sus espaldas, es el jugador con etiqueta de platanito que más protagonismo ha tenido este curso. Por detrás, las figuras de Jonathan Viera, Valentín Pezzolesi y Álex Suárez aumentan la nómina de futbolistas canteranos a cuatro. Sin contar a Viera, que ha jugado como suplente en los dos últimos partidos —Córdoba y Málaga— sumando 42 minutos, el papel de Suárez (28 minutos ante el Córdoba) y de Valentín (20 minutos y una expulsión en el primer partido de Liga frente al Andorra) ha sido un visto y no visto.

Además, Ale García es uno de los pocos casos en la cantera de la UD en el que ha surtido efecto la política de cesiones para curtirse y volver a casa siendo importante. Mostró su mejor versión en las inferiores, cuando sus entrenadores vieron su potencial, pero en Las Palmas B, cuando la hora de la verdad estaba aproximándose, frenó su carrera por falta de confianza. Siguió remando defendiendo el escudo amarillo, pero en el curso 2023/24 cambió de aires para fortalecerse en otros destinos. Puso rumbo al Antequera, donde disputó 35 encuentros y anotó siete goles.

A la temporada siguiente, su vuelo se había lanzado tanto que desde el Atlético Madrileño se fijaron en él. Se marchó cedido, pero en Madrid la cosa no fue tan bien como en la ciudad malagueña de Antequera. Un año complicado a nivel personal para García, que tuvo que lidiar con el fallecimiento de su padre. Jugó 14 partidos y sólo anotó un gol. Un protagonismo que se fue diluyendo hasta que su presencia quedó resumida a suplencias y en ocasiones a ni siquiera ir convocado. De hecho, defendiendo los colores rojiblancos, su última participación fue el 1 de marzo de este mismo año ante el Antequera, su ex equipo. Jugó los últimos 18 minutos y el marcador finalizó con un reparto de puntos (2-2).

Un regreso por la puerta grande

Pero con la finalización de su cesión en el Atlético Madrileño Ale García volvió a casa. Regresó a Gran Canaria después de dos años formándose, construyendo su propia identidad. Hizo la pretemporada con el primer equipo y la vida le premió su trabajo, primero con la llegada de Luis García al banquillo amarillo, y después con la confianza que tanto él mismo como los directores deportivos y el propio técnico le han dado. La respuesta ha sido inmejorable: goles, calidad sobre el terreno de juego, ganas de ir a por más en cada partido y productividad.

En medio, Ale García es abrazado por sus compañeros Clemente, Iván Gil y Amatucci tras anotar su primer gol / J.PEREZ CURBELO

El grancanario, que es el pichichi de la UD con dos goles en tres partidos, es la figura de la esperanza de la cantera. El ejemplo a seguir para los chavales de las inferiores que en ocasiones ven cómo el camino se pone complicado. García sabe las claves a la perfección. Tiene claro que para brillar primero hay que esquivar los golpes, y lo más importante todavía, sabe que esos golpes jamás pueden acabar con uno mismo. Dos años lejos de casa bastaron para forjar al canterano emergente en la UD, y a uno de los jugadores más determinantes en la Segunda División.

Tres jornadas de Liga marcadas, en términos insulares, por la presencia de cuatro canteranos a los que hay que añadir los que todavía no han tenido minutos en lo que va de curso: Juanma Herzog y los lesionados Sandro Ramírez y Kirian Rodríguez. Hoy, en la visita a El Plantío, las miradas estarán puestas en otro de los platanitos del conjunto amarillo: Iñaki González. Una figura que está llamada a recuperar el doble pivote junto a Enzo Loiodice y que podría tener su momento ideal para relanzarse y devolver a la UD Las Palmas la identidad que parece haber perdido estos últimos años.