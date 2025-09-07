Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ale García, el defensor de la cantera en la UD Las Palmas

El canterano emergente de la UD es el único de la factoría que ha jugado de inicio en los tres partidos de Liga

Luis García recurrió a Suárez, Viera y Valentín, que deja la cifra total de cuatro jugadores de la casa

Ale García se señala la oreja en la celebración de su primer gol del curso ante el Andorra.

Ale García se señala la oreja en la celebración de su primer gol del curso ante el Andorra. / J.PEREZ CURBELO

Carla Gil Alberiche

Las Palmas de Gran Canaria

Ale García al rescate de la patria amarilla. El canterano es el único jugador de la casa que ha jugado los tres partidos de Liga que hasta ahora acumula la UD Las Palmas. Con 259 minutos a sus espaldas, es el jugador con etiqueta de platanito que más protagonismo ha tenido este curso. Por detrás, las figuras de Jonathan Viera, Valentín Pezzolesi y Álex Suárez aumentan la nómina de futbolistas canteranos a cuatro. Sin contar a Viera, que ha jugado como suplente en los dos últimos partidos —Córdoba y Málaga— sumando 42 minutos, el papel de Suárez (28 minutos ante el Córdoba) y de Valentín (20 minutos y una expulsión en el primer partido de Liga frente al Andorra) ha sido un visto y no visto.

Además, Ale García es uno de los pocos casos en la cantera de la UD en el que ha surtido efecto la política de cesiones para curtirse y volver a casa siendo importante. Mostró su mejor versión en las inferiores, cuando sus entrenadores vieron su potencial, pero en Las Palmas B, cuando la hora de la verdad estaba aproximándose, frenó su carrera por falta de confianza. Siguió remando defendiendo el escudo amarillo, pero en el curso 2023/24 cambió de aires para fortalecerse en otros destinos. Puso rumbo al Antequera, donde disputó 35 encuentros y anotó siete goles.

A la temporada siguiente, su vuelo se había lanzado tanto que desde el Atlético Madrileño se fijaron en él. Se marchó cedido, pero en Madrid la cosa no fue tan bien como en la ciudad malagueña de Antequera. Un año complicado a nivel personal para García, que tuvo que lidiar con el fallecimiento de su padre. Jugó 14 partidos y sólo anotó un gol. Un protagonismo que se fue diluyendo hasta que su presencia quedó resumida a suplencias y en ocasiones a ni siquiera ir convocado. De hecho, defendiendo los colores rojiblancos, su última participación fue el 1 de marzo de este mismo año ante el Antequera, su ex equipo. Jugó los últimos 18 minutos y el marcador finalizó con un reparto de puntos (2-2).

Un regreso por la puerta grande

Pero con la finalización de su cesión en el Atlético Madrileño Ale García volvió a casa. Regresó a Gran Canaria después de dos años formándose, construyendo su propia identidad. Hizo la pretemporada con el primer equipo y la vida le premió su trabajo, primero con la llegada de Luis García al banquillo amarillo, y después con la confianza que tanto él mismo como los directores deportivos y el propio técnico le han dado. La respuesta ha sido inmejorable: goles, calidad sobre el terreno de juego, ganas de ir a por más en cada partido y productividad.

En medio, Ale García es abrazado por sus compañeros Clemente, Iván Gil y Amatucci tras anotar su primer gol

En medio, Ale García es abrazado por sus compañeros Clemente, Iván Gil y Amatucci tras anotar su primer gol / J.PEREZ CURBELO

El grancanario, que es el pichichi de la UD con dos goles en tres partidos, es la figura de la esperanza de la cantera. El ejemplo a seguir para los chavales de las inferiores que en ocasiones ven cómo el camino se pone complicado. García sabe las claves a la perfección. Tiene claro que para brillar primero hay que esquivar los golpes, y lo más importante todavía, sabe que esos golpes jamás pueden acabar con uno mismo. Dos años lejos de casa bastaron para forjar al canterano emergente en la UD, y a uno de los jugadores más determinantes en la Segunda División.

Tres jornadas de Liga marcadas, en términos insulares, por la presencia de cuatro canteranos a los que hay que añadir los que todavía no han tenido minutos en lo que va de curso: Juanma Herzog y los lesionados Sandro Ramírez y Kirian Rodríguez. Hoy, en la visita a El Plantío, las miradas estarán puestas en otro de los platanitos del conjunto amarillo: Iñaki González. Una figura que está llamada a recuperar el doble pivote junto a Enzo Loiodice y que podría tener su momento ideal para relanzarse y devolver a la UD Las Palmas la identidad que parece haber perdido estos últimos años.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un conductor sin carné arrastra 700 metros a un motorista en los bajos del coche y lo atropella antes de huir en Gran Canaria
  2. Ramón Reguero: «Lo primero que hice al cumplir 90 años fue subirme en mi moto, para comprobar que conducía tan bien como con 89»
  3. Las Palmas de Gran Canaria tiene nueva tentación: la mejor churrería de la capital con vistas al mar y un desayuno sin prisas
  4. Un puente de cuatro días: este será el primer festivo escolar en Gran Canaria
  5. Anabel Pantoja emociona a sus seguidores al anunciar un cambio de vida entre lágrimas
  6. La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
  7. Dos jóvenes patean hasta dejar inconsciente a otro que intentó mediar en una pelea en Las Palmas de Gran Canaria
  8. Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre, signo a signo

Ale García, el defensor de la cantera en la UD Las Palmas

Ale García, el defensor de la cantera en la UD Las Palmas

Burgos- UD Las Palmas: El Plantío mide la capacidad de reacción amarilla

Burgos- UD Las Palmas: El Plantío mide la capacidad de reacción amarilla

Acorán frustra el debut de Las Palmas C, que no puede con un Yaiza con diez durante una hora

Acorán frustra el debut de Las Palmas C, que no puede con un Yaiza con diez durante una hora

Iván Gil, principal novedad en la lista de convocados de la UD Las Palmas para la visita al Plantío; Viti no viaja

Iván Gil, principal novedad en la lista de convocados de la UD Las Palmas para la visita al Plantío; Viti no viaja

La UD Las Palmas y Luis Miguel Ramis, enemigos íntimos

La UD Las Palmas y Luis Miguel Ramis, enemigos íntimos

Luis García, entrenador de la UD Las Palmas: "Ante el Burgos debemos de ser más determinantes en las dos áreas"

Luis García, entrenador de la UD Las Palmas: "Ante el Burgos debemos de ser más determinantes en las dos áreas"

La UD Las Palmas se sitúa como el segundo plantel más caro de LaLiga Hypermotion

La UD Las Palmas se sitúa como el segundo plantel más caro de LaLiga Hypermotion

Edu Espiau: «Me faltó cariño y confianza para poder triunfar en la UD Las Palmas»

Edu Espiau: «Me faltó cariño y confianza para poder triunfar en la UD Las Palmas»
Tracking Pixel Contents