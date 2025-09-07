Sin dinamita no hay gloria para la UD Las Palmas en Burgos

Peleados con el gol. La UD Las Palmas no encontró el camino para derribar el muro del Burgos en El Plantío y sumó un nuevo punto insuficiente visto lo visto sobre el verde. Los de Luis García gozaron de muchas ocasiones en la primera mitad en un contexto de partido abierto y donde la falta de olfato pasó factura, pero en el segundo tiempo no continuaron por esa senda. El cuadro burgalés se acomodó en un bloque bajo, renunció a ir a por más y ni con la entrada de Jonathan Viera cambió el destino de la escuadra amarilla. Cardona, que estrenó titularidad, tuvo la más clara en esa buena primera parte en sensaciones, que no en alegrías. Pese a todo, se suma a domicilio en una tarde en la que Jesé Rodríguez volvió a vestir la elástica insular. La famosa ansiedad del día de Málaga se hizo, tal vez, de nuevo con un equipo, el grancanario, obligado a mejorar sus prestaciones de cara a portería cuanto antes.

La sorpresa de la tarde llegó en forma de novedad en el once: Marc Cardona daba el salto a la titularidad, un privilegio del que no disfrutaba desde el pasado 3 de diciembre de 2024 en un choque de Copa ante el Europa. El atacante de Lleida suplió a un Jeremía Recoba al que se le había visto perdido hasta el momento en sus dos presencias en el equipo titular. En ese sentido, Luis García tomó la decisión de conjugar de nuevo sus piezas y Fuster actuó en una posición más centrada, dejando a Cardona un poco más escorado a la derecha, casi como un segundo punta, aunque todo ese costado iba a ser para Marvin Park. Asimismo, apostó pese a las dudas por Dinko Horkas en la portería y por Iñaki González en sustitución de un ausente Lorenzo Amatucci ante sus compromisos internacionales con Italia sub 21.

Así pues, la puesta en escena de los isleños resultó convincente. Los ataques de Marvin por el carril diestro generaban algo de miedo a un Burgos un tanto tibio. Desde ese lateral llegó una de las primeras oportunidades reales para los grancanarios en El Plantío, pero el enorme detalle de calidad de Fuster en forma de espuela para prolongar un buen centro raso del lateral mallorquín no pudo ser rematado. Las Palmas recuperaba con rapidez la posesión y encerró al conjunto burgalés en su propio campo, un aspecto que dotó de confianza a los hombres de Luis García para ir a por más con argumentos sólidos. Otro chut de Fuster tras un saque de banda potentísimo de Mika Mármol inquietó de nuevo al conjunto local, que no pudo tener algo de continuidad con el balón hasta casi el minuto 10 de juego.

Burgos - UD Las Palmas / Agencia LOF

Precisamente, cuando parecía que el Burgos comenzaba a sacar la cabeza de su propio campo apareció la mejor oportunidad de esta primera mitad para la UD con un derechazo del debutante como titular Marc Cardona que detuvo Ander Cantero; Mika puso a correr al atacante catalán con un pase en largo, Grego Sierra, central burgalesista, dejó que la pelota botara y eso propició la aventura en solitario de un Cardona que no pudo aprovechar el regalo ante la intervención del meta. El asedio no se frenó ni mucho menos, porque Las Palmas siguió insistiendo con un Marvin Park desatado por esa banda derecha en la que tenía toda la libertad para jugar; sin duda eran sus mejores minutos del curso.

La primera ocasión clara del Burgos fue provocada mediante un error de Mármol en salida de balón en la zona de creación, ya que a través de esa recuperación los de Luis Miguel Ramis se plantaron ante Horkas gracias a una gran descarga de Curro que dejó solo a David González, que se estrelló en el portero croata. El encuentro estaba siendo vertiginoso, vistoso y entretenido. Ale García y Lukovic se sumaron a la fiesta con dos intentos de mucha calidad desde el balcón del área; los de Luis García marcaron territorio queriendo derribar el muro burgalés y haciendo trabajar a su rival, pero se les estaban escapando muchas ocasiones. De hecho, en esos primeros 20 minutos habían hecho bastantes méritos para ponerse por delante en el marcador. Sin embargo, a partir de ahí el Burgos creció en juego y se situó mejor sobre el terreno de juego.

Los coqueteos burgaleses con el gol se congregaron tanto desde la izquierda como desde la derecha; primero con otro disparo de David González y luego con un centro raso de Lizancos al corazón de área que Chapela no pudo conectar con el balón. Acción y reacción camino de la media hora de choque. Ninguno de los dos equipos se dejaron amedrentar y tiraron de valentía. A pesar de ello, los isleños tenían que cuidar un poco más sus espaldas porque ahí estaban sufriendo de más en los centros laterales, mientras que el Burgos no podía descuidarse a la hora de replegar y no regalar nada en sus salidas desde atrás porque la presión de la UD, aunque intermitente, fue efectiva.

Burgos - UD Las Palmas / Agencia LOF

Con todo bastante más igualado, los dos equipos continuaron tuteándose. Lukovic caracoleó en el balcón del área y su tiro acabó repelido por la defensa. Posteriormente, un cabezazo potente de Mika Mármol se marchó a la izquierda de la meta de Cantero cerca del minuto 37. Esas respuestas también tuvieron la réplica de Morante en el lado contrario del campo, pero Barcia estuvo atento y mandó a córner el disparo.

El final de la primera mitad llegó con la sensación de que Las Palmas mereció más en esta primera mitad. Sin duda, por ocasiones y sensaciones, los amarillos tenían que haberse llevado un botín más suculento a los vestuarios, aunque el buen papel de Cantero y de la muralla del Burgos hizo su trabajo. A pesar de que los de Ramis también tuvieron las suyas, en el cuerpo a cuerpo la victoria a los puntos era visitante. Como ya le había pasado ante el Málaga, el conjunto pío-pío continuaba completamente en disputa con el gol (0-0).

La satisfacción de los dos entrenadores se concretó al regresar al verde tras el descanso sin cambios. El paso por los vestuarios sentó mejor a un Burgos que dio un paso claro adelante. Salió con más ahínco, con las ideas más claras y mejor posicionados. Eso se concretó con una oportunidad de Florián Miguel que obligó a Dinko Horkas a trabajar con un paradón. La falta de clarividencia estaba afectando a Las Palmas; era necesario recuperar terreno e intentar adueñarse algo más de la posesión, ya que los burgaleses se mostraron con más confianza y la tendencia era peligrosa. Para ello, Luis García dio entrada a Jonathan Viera para suplir a Marc Cardona. La idea era cambiar la dinámica porque el dominio se lo habían quedado los locales cuando restaba poco menos de cuatro minutos para llegar a la hora de partido.

Fuster y Enzo Loiodice tuvieron sendas oportunidades de abrir la lata, el valenciano con una falta que atrapó Cantero y el galo también se topó con el guardameta burgalesista con otro chut lejano. Eso desquitó a la UD de cierta presión porque su rival se retrasó un poco y la valentía la dejó de lado para buscar el peligro recorriendo muchos metros al contraataque. Eso le pudo salir bien cuando en una contra David González se plantaba solo ante Horkas, aunque el esfuerzo defensivo de Ale García evitó el susto.

A diferencia de la primera mitad, los amarillos no estaban siendo tan contundentes a la hora de crear peligro. Luis García quiso introducir, precisamente, más genialidad y dio entrada a Iván Gil, que suplió a un buen Manu Fuster. Había que encontrar a los hombres de ataque, aunque esa misión se complicaba cada vez más. Viera lo intentó, mezclando con un Ale García que propuso desborde y velocidad por el costado zurdo. Aun así, el de La Feria no terminó de abrir la defensa castellanoleonesa y hasta tuvo dos remates con los que intentó probar fortuna, aunque el primero de ellos fue muy flojito y el segundo, desde muy lejos, quedó en nada. Además, el cansancio hizo mella en Marvin y ya se le buscaba algo menos que al principio del partido, donde sí que se convirtió en un cuchillo.

Burgos - UD Las Palmas / Agencia LOF

La realidad es que la UD no tenía capacidad para concretar; el Burgos se asentó bien a nivel defensivo y renunció al ataque. Luis Miguel Ramis puso armas ofensivas sobre el tapete de El Plantío sin éxito, porque por muchos minutos que tuvieran Mollejo, que debutó hoy, o Appin estaban demasiado lejos de la portería de Horkas como para inquietar. Con ese bloque tan bajo, los insulares siguieron conectando pases sin poder conformar ocasiones de verdad más allá de algún latigazo desde la frontal. Además, Las Palmas había gastado dos ventanas de cambios y solo realizó dos permutas. Con ese escenario, Luis García dio entrada en su último movimiento, en el 83, a Recoba y a Jesé; era el todo por el todo.

Los grancanarios se adueñaron del ancho del césped y empezaron a acumular jugadores en campo rival. La entrada de Recoba ayudó a Marvin, que ya tenía un socio con el que conjuntarse para abrir el campo por esa zona. No obstante, el Burgos no cedió ni un centímetro tampoco se volvió excesivamente loco con los metros que regalaba la UD. Todo pasaba por una genialidad que no iba a llegar. Y es que, después de perdonar demasiado en la primera mitad, ahora que los minutos ya escaseaban llegaron las prisas. El típico guion de partido de Segunda se hizo carne y ahí, sin espacios, no hubo forma de llevar a los amarillos por el camino correcto. Quizás, otra vez la famosa «ansiedad» de la que habló Manu Fuster en sala de prensa el pasado jueves afectó a los pío-pío. Cuando se perdona, se paga, aunque en este caso, se iba a sumar un punto que nunca viene mal a domicilio.

Las Palmas lo volvería a intentar ya en el tramo final. Una falta bastante cerca el vértice izquierdo del área puso en aprietos al Burgos gracias al centro de Iván Gil, mientras que Ale García tuvo una última ocasión ya en pleno descuento. Pero ya no habría tiempo para más y los isleños, aunque merecieron más, terminaron por firmar un empate que sabe a poco por las formas.

A esta UD Las Palmas le toca seguir aprendiendo, como a Luis García, que hoy se quedó sin agotar los cambios y sin tener la solución para la falta de dinamita. El punto ayuda, por supuesto, pero para aspirar a las cosas bonitas hay que empezar a ser más regular.