Luis García, sobre la falta de gol de la UD Las Palmas: «Es cuestión de rachas; me preocuparía no generar ocasiones»

Cuestión de rachas. Ese es el resumen que hizo Luis García Fernández del empate de su UD Las Palmas ante el Burgos en El Plantío tras una tarde aciaga de cara a portería. El preparador ovetense relató, al ser cuestionado por esa falta de gol, ya que los amarillos acumulan 180 minutos sin anotar un tanto, que es una cuestión de «rachas; lo que me preocuparía de verdad sería no generar ocasiones. El día del Córdoba fuimos muy efectivos en las oportunidades que generamos y también estuvimos sólidos a nivel defensivo. En estas cuatro jornadas el rendimiento en defensa del equipo ha sido óptimo, pero tenemos que seguir trabajando y mejorando».

En ese sentido, el entrenador insular explicó que se marcha de Burgos con un sabor de boca «agridulce» porque su equipo desperdició varias ocasiones claras, sobre todo en la primera parte, que les llevaron a quedarse sin la victoria: «Hemos encontrado las ventajas para poder finalizar y ponernos por delante, lo que hubiera cambiado el escenario por completo», aseveró. Por otra parte, también señaló que en la segunda mitad Las Palmas perdió el brío que en los primeros 45 minutos le ayudaron a ser más peligrosa, destacando que tras el descanso hubo muchas «interrupciones, el partido quedó muy embarullado y nos ha faltado encontrar esa continuidad que tuvimos en el primer tiempo. Aun así, creo que, independientemente de generar menos que en la primera parte, hemos hecho un partido muy completo».

Además, no dudó a la hora de dar por bueno el empate porque, aunque no pudieron romper la muralla burgalesa, hay que darle «valor al punto porque siempre es difícil sumar en cualquier estadio y en este más».

Jesé e Iñaki, también protagonistas

Dos de los nombres propios de la tarde como los de Jesé Rodríguez e Iñaki González, debutantes en el día de hoy, dejaron buenas sensaciones en un Luis García que no dudó en alabarlos. En cuanto al pacense, que fue titular en lugar de Amatucci, el asturiano destacó que hizo un partido «extraordinario. Para mí no es una sorpresa el ver cómo se expresan jugadores que no han participado o canteranos porque los veo cada día durante los entrenamientos; están preparados y cuando están preparados solo hace falta esperar».

Mientras tanto, argumentó que está «contento» por el retorno del Bichito, que ingresó al terreno de juego en el minuto 83, a un partido oficial y aseguró que poco a poco irá a más: «Jesé está cada vez mejor y nos va a ir ayudando; es un jugador que tiene una muy buena finalización y que encima está muy comprometido, como todos. Soy un afortunado por tener un grupo tan comprometido con lo que proponemos», finalizó.