Jesé valora volver a la música en un futuro y se apunta a estrella con la UD Las Palmas

Un Jesé Rodríguez sin tintas. Sincero, tranquilo y con los objetivos personales y deportivos bien definidos. Un jugador nuevo, más maduro y con más experiencia que vive su tercera etapa en el equipo de sus amores: la UD Las Palmas. "Las veces que he vuelto a jugar en casa es como mejor me siento, estoy agradecido al presidente, que siempre hemos tenido una relación magnífica y a todos los integrantes del club", apuntó en una entrevista junto a Edu Aguirre en el programa 'Los amigos de Edu'. Con la ambición de las primeras veces y a sus 32 años, Jesé habla del objetivo de la entidad amarilla, que no es otro que ascender.

Poco queda del Jesé que se marchó de Gran Canaria con 14 años con destino al Real Madrid. De hecho, es el propio futbolista el que lo asegura, admitiendo que ahora está en su mejor momento, en el que además de tener el hambre de competir y jugar, disfruta de su vida como padre. "El objetivo de la UD es ascender, venimos de un descenso..." explicó a Edu Aguirre al ser cuestionado por sus objetivos. Sin embargo, a nivel individual Jesé también se ha marcado sus metas, como la de jugar una serie de minutos o jugar determinados minutos a lo largo del curso. "En el club han vuelto a confiar en mi y tengo que devolverles la confianza. Va a ser una buena temporada, ya verás", expresa.

Jey-M, el nombre musical del delantero de la UD, no descarta volver a la música en un futuro, aunque admite que no es su objetivo a corto plazo. La canción que ha lanzado Sergio Ramos, su ex compañero en el Real Madrid le motivó y le gustó a partes iguales. Pero no es el momento de ritmos ni compases musicales, porque Jesé sólo piensa en demostrar en los terrenos de juego. "Voy a demostrar que soy un buen jugador, cuando termine la temporada lo veremos", indica convencido. "Me considero líder y estrella, pero no a niveles exagerados", confiesa.

El interés del Barça

La proyección de Jesé Rodríguez era tan grande, que incluso el FC Barcelona estuvo interesado en adquirir sus servicios. Pero por medio estaba el Real Madrid, y el contrato ya estaba firmado. Por aquel entonces, el delantero tan sólo tenía 13 años. "En el último año en Las Palmas, antes de irme a Madrid, tuve el récord de máximo goleador de las islas canarias con 130 goles en una temporada", comenta. Una figura que se forjó a fuego lento junto a otras estrellas, como es el caso de Mauro Icardi, con el que coincidió en ese año previo a su fichaje por el conjunto blanco. "Él estaba en el Vecindario y nos picábamos con quién iba a marcar más goles".

También hay momentos duros en la carrera del grancanario, como cuando su mundo se desmoronó en un año en el que las situaciones complicadas le llegaron seguidas: primero con la lesión que sufrió y que paralizó su proyección en el Real Madrid, una infección y el incendio de su casa. El no haber podido defender la camiseta de la selección española también pesa a un futbolista que ahora sólo quiere brillar con la UD y ascender al equipo de su corazón. "Tengo la espinita clavada de no debutar con España, llegaba al Mundial de Brasil si no me hubiese lesionado, tras hacerlo en todas las categorías inferiores y ganarlo todo; mi otra espinita, es no haber subido con la UD. Caí contra el Tenerife y no lo olvido", comentó.

Una vez abandone su recorrido en los terrenos de juego, no descarta el ser entrenador, siempre teniendo como referentes a los maestros que ha tenido a lo largo de su carrera deportiva: "Mis mejores técnicos: Ancelotti, Setién, en la UD Las Palmas, y Zidane".