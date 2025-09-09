La odisea de Cedeño con la Selección de Panamá: más de 20.000 kilómetros y 0 minutos

Una paliza resumida en más de 20.000 kilómetros y el resultado de jugar cero minutos. Así ha sido la ausencia exprés de Edward Cedeño con la UD Las Palmas después de haber sido llamado por su país para cumplir compromisos internacionales. La Selección de Panamá disputó los dos primeros partidos del Grupo A de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf y empató ambos duelos contra Surinam (0-0) y Guatemala (1-1).

El nuevo fichaje de la UD de la regeneración tuvo que volar desde Gran Canaria a Ciudad de Panamá —7.000 kilómetros—. De ahí, puso rumbo a Trinidad y Tobago para hacer escala —2.355 kilómetros— y llegar finalmente a Surinam —1.093 kilómetros— para disputar el primer partido del grupo A. El regreso a Panamá desde el citado país fue de 2.696 kilómetros.

El segundo partido, el disputado en la madrugada del lunes contra Guatemala fue en Panamá, por lo que desde ahí el regreso fue a directo a España, haciendo un viaje de vuelta de 7.000 kilómetros. En total, 20.144 kilómetros para no jugar ni un solo minuto con la camiseta de su país.

El otro internacional de la UD Las Palmas es Lorenzo Amatucci, que tras ser convocado con Italia sub 21, en el primer encuentro ni siquiera estuvo convocado, teniendo que ver el partido desde la grada junto a los demás decsartes. Esta tarde, tiene el segundo encuentro frente a Macedonia del Norte y está por ver si esta vez tiene minutos o, al igual que su compañero de equipo Cedeño, su convocatoria queda en cero minutos.