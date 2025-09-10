Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UD LAS PALMAS

Kirian Rodríguez: el capitán de la UD Las Palmas supera el linfoma de Hodgkin y ya tiene el alta competitiva

El centrocampista tinerfeño vuelve a ganar su batalla contra el cáncer y anuncia mañana que podrá volver a los terrenos de juego tras casi nueve meses de parón

Kirian Rodríguez, durante una sesión de entrenamiento de esta pretemporada.

Kirian Rodríguez, durante una sesión de entrenamiento de esta pretemporada. / UDLP

Cristian Gil Fuentes

Cristian Gil Fuentes

Las Palmas de Gran Canaria

Una batalla ganada. Y esta es más importante que cualquier tipo de victoria deportiva. Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas, ya ha superado el linfoma de Hodgkin que le llevó, por segunda vez en su carrera, a tener que dejar el fútbol de forma momentánea la temporada pasada. El centrocampista de Candelaria anunció el pasado 6 de febrero que había recaída de su enfermedad y que tenía que volver a pasar por el duro proceso de recuperación, pero casi nueve meses después ya está listo para ponerse a las órdenes de Luis García Fernández, algo que va a anunciar el propio futbolista mañana en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria.

El jugador ha estado junto al resto de sus compañeros durante toda la pretemporada y ahora ya está listo para ayudar a sus compañeros a intentar el ascenso a Primera División.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un conductor sin carné arrastra 700 metros a un motorista en los bajos del coche y lo atropella antes de huir en Gran Canaria
  2. Los ‘búnkeres’ crecen a buen ritmo en Gran Canaria y Tenerife con un sobrecoste de 16 millones
  3. Las Palmas de Gran Canaria tiene nueva tentación: la mejor churrería de la capital con vistas al mar y un desayuno sin prisas
  4. La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
  5. Dos jóvenes patean hasta dejar inconsciente a otro que intentó mediar en una pelea en Las Palmas de Gran Canaria
  6. Las manos que sostienen la romería sin buscar aplausos: así es el papel clave de los voluntarios en el día grande de las Fiestas del Pino
  7. Fallece el dermatólogo Cristóbal del Rosario
  8. Peregrinos a Teror: un matrimonio protagoniza un dramón Global por un enredo de guaguas

Kirian Rodríguez: el capitán de la UD Las Palmas supera el linfoma de Hodgkin y ya tiene el alta competitiva

Kirian Rodríguez: el capitán de la UD Las Palmas supera el linfoma de Hodgkin y ya tiene el alta competitiva

Ale García señala al responsable de su cambio de estatus en UD Las Palmas: «Le agradezco a Luis García la confianza que me ha dado»

Ale García señala al responsable de su cambio de estatus en UD Las Palmas: «Le agradezco a Luis García la confianza que me ha dado»

Jesé valora volver a la música en un futuro y se apunta a estrella con la UD Las Palmas

Jesé valora volver a la música en un futuro y se apunta a estrella con la UD Las Palmas

Vive el UD Las Palmas vs. Real Sociedad B con LA PROVINCIA: sorteo de entradas dobles para suscriptores

Vive el UD Las Palmas vs. Real Sociedad B con LA PROVINCIA: sorteo de entradas dobles para suscriptores

La UD Las Palmas necesita siete tiros a puerta para meter un gol

La UD Las Palmas necesita siete tiros a puerta para meter un gol

Job Ochieng, de pasar fugazmente por el ‘Sanfer’, a medirse a la UD Las Palmas en el Gran Canaria

Job Ochieng, de pasar fugazmente por el ‘Sanfer’, a medirse a la UD Las Palmas en el Gran Canaria

La odisea de Cedeño con la Selección de Panamá: más de 20.000 kilómetros y 0 minutos

La odisea de Cedeño con la Selección de Panamá: más de 20.000 kilómetros y 0 minutos

DIRECTO | UD Las Palmas - Real Sociedad B

DIRECTO | UD Las Palmas - Real Sociedad B
Tracking Pixel Contents