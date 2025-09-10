UD LAS PALMAS
Kirian Rodríguez: el capitán de la UD Las Palmas supera el linfoma de Hodgkin y ya tiene el alta competitiva
El centrocampista tinerfeño vuelve a ganar su batalla contra el cáncer y anuncia mañana que podrá volver a los terrenos de juego tras casi nueve meses de parón
Una batalla ganada. Y esta es más importante que cualquier tipo de victoria deportiva. Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas, ya ha superado el linfoma de Hodgkin que le llevó, por segunda vez en su carrera, a tener que dejar el fútbol de forma momentánea la temporada pasada. El centrocampista de Candelaria anunció el pasado 6 de febrero que había recaída de su enfermedad y que tenía que volver a pasar por el duro proceso de recuperación, pero casi nueve meses después ya está listo para ponerse a las órdenes de Luis García Fernández, algo que va a anunciar el propio futbolista mañana en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria.
El jugador ha estado junto al resto de sus compañeros durante toda la pretemporada y ahora ya está listo para ayudar a sus compañeros a intentar el ascenso a Primera División.
