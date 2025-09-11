Kirian Rodríguez está de vuelta: «Me he mirado al espejo y he visto mi cuerpo otra vez»

«Quiero comunicarles que tengo el alta médica y el alta competitiva, no estoy curado porque un paciente oncológico necesita cinco años para estar curado al cien por cien, pero estoy listo para mirar mal al míster cuando me deje fuera de alguna convocatoria y dar alguna patada a algún compañero en los entrenamientos (risas)». Así arrancó Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas, su comparecencia de prensa en la que anunciaba que puede volver a competir y que tendrá la ocasión de enfundarse de nuevo la elástica del equipo de su vida.

Este segundo regreso no ha sido fácil ni sencillo para el tinerfeño, una cuestión en la que tuvo mucho que ver un autotrasplante al que se sometió a finales de mayo. «Tuve que hacerme un autotrasplante a finales de mayo y mi cuerpo se quedó a cero; cero en plaquetas, cero en defensas… Eso me llevó a estar 25 días en el hospital; mi cuerpo tenía que volver a funcionar. He tenido momentos de bajón, pero poco a poco me he ido encontrando mejor. Mi cuerpo ha respondido bien a la quimio y a ese autotrasplante, sabiendo que tienen que pasar 100 días desde el autotrasplante para poder tener el alta. Todos los informes están perfectos y por eso tengo el alta en este momento», relataba el centrocampista tinerfeño.

Volver a los terrenos de juego

En cuanto al momento concreto de volver a pisar el verde, Kirian ha querido ser conciso y ha dejado claro que está seguro de que pronto estará «de vuelta y estoy seguro de que poco a poco se me irá viendo mejor. Tú quieres participar y jugar, creo que necesito semanas y entrenamientos, que serán los que me darán el ritmo».