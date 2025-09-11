Sigue la rueda de prensa de Kirian en la que anuncia que está recuperado del linfoma de Hodgkin
El centrocampista tinerfeño vuelve a ganar su batalla contra el cáncer y anuncia que podrá volver a los terrenos de juego tras casi nueve meses de parón
Una batalla ganada. Y esta es más importante que cualquier tipo de victoria deportiva. Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas, ya ha superado el linfoma de Hodgkin que le llevó, por segunda vez en su carrera, a tener que dejar el fútbol de forma momentánea la temporada pasada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un conductor sin carné arrastra 700 metros a un motorista en los bajos del coche y lo atropella antes de huir en Gran Canaria
- Los ‘búnkeres’ crecen a buen ritmo en Gran Canaria y Tenerife con un sobrecoste de 16 millones
- Las Palmas de Gran Canaria tiene nueva tentación: la mejor churrería de la capital con vistas al mar y un desayuno sin prisas
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Dos jóvenes patean hasta dejar inconsciente a otro que intentó mediar en una pelea en Las Palmas de Gran Canaria
- Muere un hombre tras caer por un hueco en el parquin del Aeropuerto de Gran Canaria
- Las manos que sostienen la romería sin buscar aplausos: así es el papel clave de los voluntarios en el día grande de las Fiestas del Pino
- Peregrinos a Teror: un matrimonio protagoniza un dramón Global por un enredo de guaguas