Sigue la rueda de prensa de Kirian en la que anuncia que está recuperado del linfoma de Hodgkin

El centrocampista tinerfeño vuelve a ganar su batalla contra el cáncer y anuncia que podrá volver a los terrenos de juego tras casi nueve meses de parón

Sigue la rueda de prensa de Kirian en la que habla sobre el linfoma de Hodgkin / La Provincia

Cristian Gil Fuentes

Las Palmas de Gran Canaria

Una batalla ganada. Y esta es más importante que cualquier tipo de victoria deportiva. Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas, ya ha superado el linfoma de Hodgkin que le llevó, por segunda vez en su carrera, a tener que dejar el fútbol de forma momentánea la temporada pasada.

