Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UD Las Palmas busca la primera victoria de la temporada en casa con tres novedades

Amatucci regresa al centro del campo después de su compromiso con la selección italiana

Estadio de Gran Canaria

Estadio de Gran Canaria / LP/DLP

C. G. A.

Las Palmas de Gran Canaria

Cambio de esquemas. Luis García rota en el once de la UD Las Palmas con el objetivo de encontrar la primera victoria de la temporada en el Estadio de Gran Canaria ante la Real Sociedad B. Tres puntos que a los amarillos se les atraganta desde el pasado 19 de abril, cuando lograron ganar al Atlético de Madrid en los compases finales del partido.

De este modo, García devuelve a Amatucci al centro del campo después de haberse ausentado con su selección. Junto a él, estará Enzo Loiodice. Por delante, Pejiño e Iván Gil, que hará de Fuster y jugará de mediapunta. Ale García y Lukovic, arriba para romper la maldición del gol.En la portería Dinko Horkas, con Mika y Barcia como pareja de centrales junto a Marvin y Enrique Clemente.

El que no está convocado es Kirian Rodríguez, que a pesar de haber anunciado que ya tiene el alta deportiva y competitiva y puede regresar a los terrenos de juego, el técnico ovetense ha preferido no convocarlo para este encuentro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un conductor sin carné arrastra 700 metros a un motorista en los bajos del coche y lo atropella antes de huir en Gran Canaria
  2. Los ‘búnkeres’ crecen a buen ritmo en Gran Canaria y Tenerife con un sobrecoste de 16 millones
  3. Las Palmas de Gran Canaria tiene nueva tentación: la mejor churrería de la capital con vistas al mar y un desayuno sin prisas
  4. La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
  5. Muere un hombre tras caer por un hueco en el parquin del Aeropuerto de Gran Canaria
  6. Las manos que sostienen la romería sin buscar aplausos: así es el papel clave de los voluntarios en el día grande de las Fiestas del Pino
  7. Peregrinos a Teror: un matrimonio protagoniza un dramón Global por un enredo de guaguas
  8. Un hombre asesina a puñaladas a su madre en Las Palmas de Gran Canaria

UD Las Palmas - Real Sociedad B: solo tres filiales han ganado en Gran Canaria en el siglo XXI

UD Las Palmas - Real Sociedad B: solo tres filiales han ganado en Gran Canaria en el siglo XXI

UD Las Palmas - Real Sociedad B: un único precedente con Xabi Alonso en el banquillo, Kirian, Jesé y Jonathan Viera como protagonistas y el debut de García Pimienta

UD Las Palmas - Real Sociedad B: un único precedente con Xabi Alonso en el banquillo, Kirian, Jesé y Jonathan Viera como protagonistas y el debut de García Pimienta

UD Las Palmas-Real Sociedad B: romper el mal fario con el gol para darse un alegrón

UD Las Palmas-Real Sociedad B: romper el mal fario con el gol para darse un alegrón

UD Las Palmas - Real Sociedad B: horario y dónde ver hoy la quinta jornada de LaLiga Hypermotion

UD Las Palmas - Real Sociedad B: horario y dónde ver hoy la quinta jornada de LaLiga Hypermotion

Kirian Rodríguez está de vuelta: «Me he mirado al espejo y he visto mi cuerpo otra vez»

Kirian Rodríguez está de vuelta: «Me he mirado al espejo y he visto mi cuerpo otra vez»

Kirian Rodríguez narra su lucha con el linfoma de Hodgkin tras meterle su segundo gol

Kirian Rodríguez narra su lucha con el linfoma de Hodgkin tras meterle su segundo gol

Kirian Rodríguez: el capitán de la UD Las Palmas supera su segundo linfoma de Hodgkin y ya tiene el alta competitiva

Kirian Rodríguez: el capitán de la UD Las Palmas supera su segundo linfoma de Hodgkin y ya tiene el alta competitiva

Luis García, técnico de la UD Las Palmas: «El fútbol nos va a devolver todos los esfuerzos que estamos haciendo»

Luis García, técnico de la UD Las Palmas: «El fútbol nos va a devolver todos los esfuerzos que estamos haciendo»
Tracking Pixel Contents