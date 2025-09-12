La UD Las Palmas busca la primera victoria de la temporada en casa con tres novedades
Amatucci regresa al centro del campo después de su compromiso con la selección italiana
C. G. A.
Cambio de esquemas. Luis García rota en el once de la UD Las Palmas con el objetivo de encontrar la primera victoria de la temporada en el Estadio de Gran Canaria ante la Real Sociedad B. Tres puntos que a los amarillos se les atraganta desde el pasado 19 de abril, cuando lograron ganar al Atlético de Madrid en los compases finales del partido.
De este modo, García devuelve a Amatucci al centro del campo después de haberse ausentado con su selección. Junto a él, estará Enzo Loiodice. Por delante, Pejiño e Iván Gil, que hará de Fuster y jugará de mediapunta. Ale García y Lukovic, arriba para romper la maldición del gol.En la portería Dinko Horkas, con Mika y Barcia como pareja de centrales junto a Marvin y Enrique Clemente.
El que no está convocado es Kirian Rodríguez, que a pesar de haber anunciado que ya tiene el alta deportiva y competitiva y puede regresar a los terrenos de juego, el técnico ovetense ha preferido no convocarlo para este encuentro.
- Un conductor sin carné arrastra 700 metros a un motorista en los bajos del coche y lo atropella antes de huir en Gran Canaria
- Los ‘búnkeres’ crecen a buen ritmo en Gran Canaria y Tenerife con un sobrecoste de 16 millones
- Las Palmas de Gran Canaria tiene nueva tentación: la mejor churrería de la capital con vistas al mar y un desayuno sin prisas
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Muere un hombre tras caer por un hueco en el parquin del Aeropuerto de Gran Canaria
- Las manos que sostienen la romería sin buscar aplausos: así es el papel clave de los voluntarios en el día grande de las Fiestas del Pino
- Peregrinos a Teror: un matrimonio protagoniza un dramón Global por un enredo de guaguas
- Un hombre asesina a puñaladas a su madre en Las Palmas de Gran Canaria