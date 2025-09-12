UD Las Palmas-Real Sociedad B: romper el mal fario con el gol para darse un alegrón

«Puede ser un gran día». Luis García está convencido de que la UD Las Palmas está en el camino correcto y esta tarde (19.30 horas, LaLiga TV Hypermotion) ante la Real Sociedad B tiene la oportunidad de demostrarlo. Los amarillos mantienen un litigio futbolístico con el gol, un aspecto que les ha pasado factura en sus dos últimos compromisos y que ha mermado su capacidad para sumar puntos, pero la escuadra insular saltará al césped del Estadio de Gran Canaria con la idea de acabar con ese mal fario.

Para ello, la escuadra isleña cuenta con la gran mayoría de sus futbolistas disponibles, incluidos los que han tenido compromisos internacionales durante el último parón FIFA; Amatucci, Cedeño y Pezzolesi estarán a disposición del preparador ovetense tras perderse el choque ante el Burgos, algo a lo que hay que añadir la mejoría en cuanto a ritmo de un Iván Gil que debe volver a recuperar su importancia dentro del esquema y que podría volver a ser titular.

Más allá de eso, continúan de baja Sandro y un Viti al que le está costando recuperarse. Por otro lado, Kirian anunció ayer que tiene el alta en lo que supone la mayor victoria de la entidad este curso. El jugador está apto, aunque lo normal es que necesite más tiempo para regresar. Aun así, será el técnico quien decida cuando puede volver.

Concretar y ser más regular

Para conseguir la victoria, la UD tiene una meta volante por delante en este encuentro sin contar el recuperar el olfato goleador. La otra gran cuestión tiene que ver con la regularidad. Si bien Las Palmas ha evidenciado un buen rendimiento en todos los partidos disputados, también hay que recalcar que no ha sido capaz de sostenerlo en el tiempo. Las segundas partes, salvo en Córdoba, están costando más; cuando el físico hace mella el equipo es menos peligroso. Asimismo, los cambios tampoco están insuflando del todo ese aire fresco necesario y en ocasiones están llegando algo tarde.

Enfrente estará una Real Sociedad B sin presión. El Sanse llega a esta categoría para foguear futbolistas que nutran al primer equipo, una cuestión que afecta claramente a las convocatorias de Jon Ansotegi y que, para esta cita, pese a no contar con bajas por lesión, le va a dejar sin Iñaki Rupérez porque está en dinámica con los mayores. No obstante, los vascos se han comportado como un equipo incómodo y que compite bien. De hecho, lo han demostrado acumulando 5 puntos de 12 posibles. Asimismo, habrá que tener especial atención a Gorka Carrera, que lleva dos goles, y a Job Ochieng, quien pasó por la UD San Fernando.

Con todo eso, Las Palmas busca dejar atrás las dudas ante la portería. El infortunio con el gol debe llegar a su fin y en casa, con el calor de la afición, se dan los condicionantes para dar ese paso al frente. Si los amarillos quieren pelear por el ascenso están obligados a empezar a sumar de tres con regularidad. Toca dar el do de pecho.