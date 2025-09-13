Jeremía Recoba: de fichaje rimbombante a olvidado en la UD Las Palmas

Protagonismo perdido tras ser una de las sensaciones del mercado. Jeremía Recoba no está teniendo un inicio de trayectoria sencillo en la UD Las Palmas ni mucho menos después de ver como su minutaje se ha reducido de forma clara tras disfrutar de dos titularidades. El futbolista uruguayo, -por el que la entidad pagó un millón de euros-, pasó de iniciar los partidos ante el Córdoba y el Málaga a saltar al verde en El Plantío en el 84, pero fue en el último duelo amarillo contra la Real Sociedad B en casa el viernes pasado donde el descenso de su participación quedó patente al ni siquiera llegar a calentar.

La realidad es que al atacante uruguayo no le han salido las cosas en estos primeros compases de campeonato. Para empezar, tanto la juventud como la inexperiencia en territorio europeo le pueden estar pasando factura. Las etapas del proceso de adaptación las va quemando más despacio de lo que seguramente querría y el cambio del fútbol sudamericano al que se practica en España supone otro aspecto con el que debe convivir.

Además, es evidente que, a día de hoy, Luis García se siente más cómodo con otros jugadores sobre el césped. Ale García, Manu Fuster, Milos Lukovic y hasta Iván Gil, quien se exhibió en la noche del pasado viernes tras haberse recuperado de un esguince de tobillo que le obligó a ausentarse en dos choques, han gozado de mayor protagonismo hasta ahora, algo que se observa en la cantidad de tiempo en el terreno de juego que les ha concedido el técnico.

De hecho, sin contar a Horkas, Jeremía Recoba, con 133 minutos, ocupa el undécimo puesto entre los jugadores más utilizados por el asturiano en estos primeros cinco partidos de liga, un aspecto que le sitúa por encima de compañeros como Cristian (127), Cardona (123) o Jonathan Viera (101). A pesar de ello, está muy lejos del resto de hombres de ataque que, salvo Gil por la lesión que sufrió, rozan o superan los 300 minutos de juego.

Precisamente, el propio Luis García pidió «tiempo» para el hijo de Álvaro Recoba justo antes de darle su primera titularidad en el Arcángel, privilegio del que volvió a disfrutar ante el Málaga en casa menos de una semana después. Aun así, en ambos duelos salió del terreno de juego como uno de los primeros cambios. Al matiz de la paciencia, el preparador natural de Oviedo expresó su fe en el ex de Nacional: «No tengo duda de que nos aportará y nos dará mucho», reseñó en aquella rueda de prensa previa al viaje a tierras cordobesas.

Una inversión con intención

Sea como sea, la UD Las Palmas apostó por el fichaje de Jeremía Recoba este verano con bastante contundencia, cuestión que se comprende mediante el pago de un millón de euros por el 50% del pase del futbolista y la obligación de abonar otro millón más en caso de ascenso. Esta circunstancia es suficiente para comprender el grado de confianza que tuvo el club amarillo a la hora de pegar el acelerón y adelantarse a otros equipos que también pretendían cerrar su fichaje, como es el caso del Getafe o del Torino. Todo ello, con un contrato hasta 2028 con la opción de ampliar a un curso más.

Con esa apuesta tan decidida y contundente, el acuerdo entre el extremo charrúa y los isleños se convirtió en una operación en la que las dos partes, a priori, salen beneficiadas: el jugador llegaba a una entidad que es una lanzadera de talento y el conjunto amarillo sumaba una pieza de calidad para su engranaje a la que moldear; el rédito con Recoba podía ser tanto deportivo como económico, o las dos cosas al mismo tiempo.

Sin embargo, los comienzos no son siempre a gusto de todos y a Jeremía Recoba le ha tocado ir por el camino más largo. Por delante, tiene todavía 37 jornadas para darle la vuelta a su protagonismo y así convencer a Luis García que puede estar dentro de ese selecto grupo que forma su particular guardia pretoriana. Por talento y por ganas no va a ser; el futbolista nacido en la bella ciudad italiana de Como ya ha demostrado que posee esas cualidades, pero ahora debe hacer un esfuerzo para tratar de encajar en el sistema pío-pío, no perderse durante los partidos y ser más participativo, aunque para eso va a necesitar minutos.