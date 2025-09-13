Lorenzo Amatucci: El mediocentro de la UD Las Palmas que juega en esmoquin

Jugar en esmoquin ya no es una casualidad. Imprescindible aun sin entrenar. Lorenzo Amatucci volvió a sentar cátedra una noche más ataviado con los colores de la UD Las Palmas tras haber estado lejos de la Isla durante el último parón FIFA, un inconveniente que no ha supuesto un motivo de peso para que Luis García le dejase fuera de una alineación titular en la que se ha convertido en una de las piezas capitales para el esquema insular.

Los méritos para ser titular, en el caso del italiano, no tienen que ver con la cantidad de entrenos en los que participa, sino más bien con la calidad de los mismos y su rendimiento. El mediocentro no contó con minutos en el tiempo en el que estuvo con la sub 21 de Italia; el viaje fue en vano a la hora de ser protagonista y vio por la televisión el duelo de El Plantío. A pesar de ello, ni su ausencia en las sesiones de trabajo han podido tumbar esa vitola de indiscutible.

Ese rol se lo ha ganado a base de esfuerzo combinado con clase; el transalpino es capaz de ajustarse la pajarita con el balón, pero no le cuesta mancharse el traje si hace falta en otras labores. El exquisito trabajo del centrocampista brilló de nuevo ante la Real Sociedad B, acreditando un 92% de acierto en el pase y no arrugándose en los duelos; siempre va con todo y es contundente cuando hace falta. Ya no es una cuestión de cumplir con la tarea, sino que es una cuestión que tiene ver con un compromiso total con el colectivo que pone de manifiesto en cada encuentro. Además, en el choque ante el filial txuri-urdin volvió a ser valiente, sumándose al ataque, bordeando el área rival y convirtiéndose en un arma ofensiva más, lo que engrandece su papel de comandante.

Lo cierto es que el mediocentro de Arezzo aglomera personalidad, no le quema la pelota y sale airoso de muchos duelos con balón que aportan oxígeno cuando el rival aprieta. Ayer, incluso, se llevó más de una ovación al sacar adelante acciones de mucha dificultad, en las que estaba rodeado de rivales, con criterio y acierto. Todo eso, enamora a una afición que cuenta con un gusto particular por este corte de futbolista; los hinchas amarillos, que poseen un paladar gourmet, se han encariñado del nuevo 16 con un flechazo absoluto.

Por esa razón, la maquinaria futbolística de Las Palmas gira en torno a un Amatucci que parece haber llegado al club adecuado en el momento ideal. En la UD se dan los condicionantes para que brille, ya que el estilo de Luis García le sienta de maravilla, y el jugador cedido por la Fiorentina encamina ese instante de eclosión con el que puede alcanzar el siguiente nivel en el mundo del fútbol.

El que avisa no es traidor

Sin embargo, el día de su propia presentación ya avisó de lo que iba a venir casi dos meses después. Aquella mañana en Barranco Seco el italiano aseveró con bastante rotundidad que Xavi Hernández y Marco Verrati eran los futbolistas a los que veneraba, a los que tenía como referentes. Evidentemente, Lorenzo Amatucci está lejos de ambos, a años luz exactamente, pero esa predilección por un perfil concreto de mediocentro remarca cómo quiere construir su carrera y, al mismo tiempo, refleja el tipo de jugador que es a día de hoy.

Es por ello que, al igual que sus ídolos, le cuesta desprenderse del esmoquin para saltar al césped y es una delicia cada vez que acaricia el cuero. No obstante, aún vislumbra a lo lejos esa tierra prometida a la que todo deportista aspira, aunque si sigue por este sendero acabará llegando. De hecho, puede que lo haga de pío-pío, porque la UD Las Palmas se guardó una opción de compra que puede ser oro en un futuro, ya sea para disfrutarlo o para sacar rédito económico.