Luis García: «Me voy cabreado con el gol encajado; fue innecesario»

Una victoria que deja un amargo sabor de boca a Luis García. El técnico ovetense mostró su descontento con el autogol de la UD Las Palmas, que supuso el 2-1 en el marcador y un estado de nerviosismo tanto en los jugadores como en los aficionados. «Me voy cabreado con el gol, me voy enfadado porque es una situación innecesaria, sobre todo ya no el córner sino por la falta previa con un jugador de espalda. Esa falta no la podemos cometer, es algo que tenemos que entender, que los detalles y este tipo de cosas son importantes manejarlas», indicó de manera crítica.

Un resultado que, bajo su punto de vista, no hace justicia con lo que demostraron los futbolistas amarillos durante gran parte el partido. «Se han vaciado una vez más, han seguido creyendo en el plan, las cosas han salido bien y creo que de manera justa y merecida», valoró García. «El peso del partido lo hemos manejado nosotros y hemos entendido muy bien que no nos tenían que correr en transición».

Sin embargo, se mostró satisfecho con la victoria del equipo en casa después de cinco meses y halagó a Jonathan Viera. «Nos ha ayudado mucho en el momento que ha salido, han sido minutos muy buenos. Seguro que se han quitado un poco el peso de encima», dijo sobre el de La Feria.

Sin indiscutibles en el once

Un once en el que de nuevo, Luis garcía sorprendió. Ya ha dejado claro en varias ocasiones que no hay nadie indiscutible, y ayer lo volvió a demostrar con la entrada de Pejiño e Iván Gil. «Ellos saben que nosotros tenemos un plan, un plan de partido, a veces le toca a uno, a veces le toca a otros. Así va a ser con todos, de esa manera vamos a ser poco previsibles para los rivales, lo cual es muy importante. El gran valor lo tienen ellos, que son capaces de adaptarse a diferentes planes de partido y eso es muy importante», aclaró.

Los que no pisaron el verde ante la Real fueron Jesé, que salió a calentar unos minutos y le recibieron con aplausos, y Recoba. «Competitivo somos todos y eso es muy importante, tanto Jesé como el resto de compañeros vienen trabajando muy bien. Lo más importante es que Jesé estaba contento también por el equipo, que va a seguir trabajando y va a tener su momento como van a tener todos».

Cuestionado por Marvin Park, que tuvo que ser retirado en los minutos finales en camilla, García dio un mensaje de alivio: «no es nada, en principio es una contractura del cansancio, del esfuerzo, nada importante, esperemos que se quede ahí», expresó el técnico.

Lo que parece que se ha ido difuminando con el tiempo es el debate de la portería. Una polémica que creó el propio entrenador y que ahora ha querido disfrazar. «Yo lo tengo claro con los tres, son grandísimos porteros. Dinko Horkaš parece que cuando hay alguna cosa siempre se comenta sobre él, pero yo recuerdo muy buenas tomas de decisión en Córdoba, hoy ha tenido buenas decisiones en ciertos momentos. No hay ningún debate con nadie, con ningún jugador, porque todos estamos disponibles y todos saben que pueden participar».