Lo de Marvin queda en un susto: leve dolencia en el isquio y apunta a Butarque

Marvin Park estará disponible para el partido del sábado (17.30 horas) en Butarque. El lateral derecho de la UD Las Palmas, que fue retirado en el minuto 86 del terreno de juego en una camilla y con la pierna en alto, no tiene nada de gravedad: simplemente se le subió el isquio y no se le bajaba, por lo que optó por pedir el cambio.

Todo ocurrió en el minuto 84 de partido, cuando se tira al suelo al sentir un pinchazo en su pierna. Dinko trata de ayudarle y las alarmas saltan al ver que no podía mover la pierna. El jugador se retiró en el vehículo de asistencia médica con la pierna en alto.

Desde el club aseguran que no es nada grave, simplemente se le carga mucho esa zona y al sentir el pinchazo no se puede mover, pero al ser tratado se le quita y todo vuelve a la normalidad.

Dinko ayuda a estirar a Marvin / Jose Carlos Guerra

El futbolista, que ha jugado como titular los cinco partidos que hasta ahora ha disputado la UD, sólo pudo completar el de El Plantío ante el Burgos. A excepción del Andorra y Córdoba, que fue sustituido en el minuto 70 y 62 respectivamente, el resto se ha retirado en los últimos compases de juego.

De hecho, este curso con Luis García, parece que Marvin ha encontrado su sitio perfecto, siendo uno de los fijos en la defensa amarilla. Una muralla que ha logrado que la UD solamente haya encajado cuatro goles en cinco partidos.