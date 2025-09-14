Dinko Horkas resiste a las dudas y los debates en la portería de la UD Las Palmas

Resiliencia y resistencia ante las dudas. Dinko Horkas se mantiene firme bajo palos y continúa con las llaves de la portería de la UD Las Palmas en su poder, aunque por ahora no termina de generar toda la seguridad que un portero necesita. La muestra quedó clara en el último partido ante la Real Sociedad B, donde el meta balcánico llevó a cabo una gran parada en el tramo decisivo del encuentro y al mismo tiempo no estuvo fino en la acción que acabó en el gol txuri-urdin. De esa forma, el ex del Loko Plovdiv búlgaro continúa realizando actuaciones con luces y sombras que todavía generan ciertas dudas en su pugna por la titularidad con José Antonio Caro, Churripi.

Lo cierto es que el fichaje de Churripi se llevó a cabo para generar algo más de competitividad en esa posición. Durante la pretemporada, la gran superioridad de Horkas sobre el resto de metas le posicionó como inamovible, por lo que el aterrizaje del onubense era un plus para asegurar una posición que es completamente fundamental para cualquier equipo. A pesar de ello, Luis García ha seguido apostando por el croata pese a que durante varios partidos se le notó nervioso y excesivamente errático, un aspecto que se hizo notar de más en el duelo ante el Málaga, ya que la actuación del 1 amarillo reflejó una falta de seguridad un tanto preocupante.

De hecho, el propio entrenador asturiano sorprendió con sus palabras en la previa, precisamente, de ese duelo ante los malagueños, donde aclaró que estaba abierto a «poder cambiar de portero. A lo mejor un día les choca ver un guardameta que no esperan porque soy un entrenador que va a decidir según el contexto que necesitemos. Tenemos tres metas magníficos con diferentes características». Posteriormente, antes de medirse al Burgos en El Plantío, donde Churripi fue héroe como jugador burgalés, el preparador matizó que no tenía claro quién sería el titular y explicó que los propios cancerberos sabían que podía haber cambios: «Tenemos que tener tranquilidad y analizar porque contamos con tres grandes porteros. Ellos saben perfectamente que en función de lo que busquemos puede jugar uno u otro; creo que no debemos generar ningún tipo de debate porque tengo una confianza tremenda en los tres porteros que tenemos», destacó.

Tras esas declaraciones, Horkas volvió a ser titular e, incluso, cuajó un buen partido en tierras castellanoleonesas con hasta dos paradas de mucho mérito en momentos clave. Eso reforzó la figura del futbolista natural de Sisak y fortaleció la decisión del entrenador de no llevar a cabo permutas. A pesar de ello, de nuevo ante la Real B aparecieron las dudas; primero con el balón al larguero que mandó Mariezkurrena en el que se quedó a media salida y luego con el tanto realista, ya que no despejó bien y la pelota acabó entrando en la portería en una acción posterior.

Sin embargo, Luis García Fernández le tiró un capote al portero croata después de su última actuación, destacando el debate de la portería llega de puertas para afuera: «El debate lo abrís vosotros. Yo lo tengo claro con los tres, son grandísimos porteros. Parece que cuando hay alguna cosa siempre se comenta sobre Dinko; hoy ha tenido buenas decisiones en ciertos momentos. No hay ningún debate con nadie, con ningún jugador, porque todos estamos disponibles y todos saben que pueden participar», finalizó.

Resistir y mejorar con Churripi a la espera

No obstante, Dinko Horkas ha logrado resistir en sus claros y oscuros de estos primeros cinco partidos del campeonato. La competencia y los errores no han conseguido derribar su moral, siendo capaz de salir adelante después de aquella noche ante el Málaga en la que no dio seguridad. En ese sentido, esa fuerza mental le mantiene con firmeza como titular apoyado por la decisión de Luis García, quien a pesar de sus declaraciones siempre ha apostado por él para esas labores de cancerbero de confianza en sus alineaciones.

Eso sí, la realidad es que el meta debe mejorar en algunos aspectos clave para terminar de asentarse en la portería con el aplomo que requiere. Entre esos apartados se encuentra mejorar a la hora de salir por alto y su toma decisión en algunas salidas. Si bien es cierto que con los pies cuenta con capacidad suficiente como para sustentar a sus compañeros, también ha cometido algunos errores, pero es cuestión de tiempo que termine de corregirlos porque llegará el momento en que la experiencia le de ese poso para no acelerarse para soltar el balón.

Por el momento, no tiene pinta de que vaya a moverse de la titularidad, aunque el míster ya ha dejado caer sorpresas en alguna ocasión. Horkas cuenta con el talento para atajar y despejar; sus reflejos son su mejor arma y es ahí donde brilla con luz propia, razones por las que en la carrera por estar en el once es ahora mismo el ganador. Mientras tanto, Churripi espera su oportunidad, aunque puede que ésta no llegue o tenga que esperar hasta la Copa del Rey para poder actuar de amarillo.