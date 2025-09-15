Mantovani tiene mucho que decir: «Tuve a Quevedo de vecino y claro que volvería a la UD Las Palmas»

Martín Mantovani (Argentina, 07/07/1984) ex jugador de la UD Las Palmas durante dos temporadas —2018 hasta 2020— afronta ahora un nuevo capítulo en su vida, esta vez alejado de los terrenos de juego pero unido al Leganés, equipo con el que militó durante cuatro temporadas. Ahora, con el corazón partido por el encuentro que el sábado disputarán ambos equipos, Mantovani expresa su deseo de volver a la UD, repasa la actualidad amarilla y echa un piropo a su amigo Viera.

¿Qué recuerda de su etapa en la UD?

Fue una época muy bonita, mi mujer se fue llorando de la Isla. Mi mejor recuerdo es Las Canteras, la gente y el clima. Fueron dos años apasionantes y la gente me sigue guardando cariño al igual que yo a ellos. Mis hijos eran pequeños, y una anécdota es que éramos vecinos de Quevedo. Era tranquilo y reservado. Es de locos lo que está haciendo ahora.

Desde 2024 es responsable de relaciones institucionales del Leganés, equipo en el que militó cinco años -subió a Primera-. ¿Qué tal su nuevo rol?

Estoy contento. Es un momento nuevo y disfruto mucho porque tengo una relación cordial con todos. Es un ciclo bonito.

¿Esperaba volver?

Si, la puerta siempre estuvo abierta.

¿Y volver a la UD?

Ojalá también, me encantaría.

Un Leganés con el que la UD se verá las caras el sábado. ¿Cómo ve a ambos equipos y a quien ve con más opciones de ganar?

Los dos equipos venimos de un buen momento con victoria. Son equipos que declaran claramente cuál es su objetivo, lo tienen muy claro y no es otro que ascender. Tienen un gran potencial ofensivo. Va a ser un partido entretenido.

El escenario pepinero es maldito para los amarillos. ¿Pero cuáles son las claves para ganar en Butarque?

Somos un equipo que tenemos muy claro que jugar de local es una ventaja. Jugar en Butarque es difícil para la gran mayoría de equipos que vienen y sabemos la importancia de nuestra gente. Es un campo pequeño en el que nos alientan bastante y lo vivimos mucho. Todo lo que tenga que ver con nuestra afición siempre es un punto a favor. Nosotros tenemos claro que va a ser difícil.

¿Qué le parece el nuevo proyecto de Luis García?

Bien. Las Palmas ha tenido en los últimos años una forma de jugar muy clara y la llevan por bandera con el gen canario. Es un equipo que da gusto ver jugar, que rota y mueve a muchos jugadores por dentro. Tiene futbolistas interesantes y junta veteranía con gente joven. La UD es de los temidos de la categoría.

Un equipo cuyos refuerzos más sonados son Viera y Jesé. ¿Pueden ser un caso de difícil gestión para un entrenador?

Todo lo contrario. Por lo menos hablo desde el conocimiento de Viera porque fue compañero mío. A Jesé no he tenido la oportunidad de conocer mucho pero con Jonathan he compartido bastante y además de saber la clase de jugador que es, sé que es una persona muy buena más allá del campo. Estoy seguro de que comprende su rol y ha entendido dónde está. Tener a Jonathan en el equipo es algo que va a ayudar a la UD a cambiar los partidos. Es un espectáculo de jugador.

Martín Mantovani en el Estadio de Gran Canaria en el año 2019 / Jose Carlos Guerra

¿Es la UD un favorito al ascenso?

Si, totalmente. La UD es de los candidatos. Si el año termina con la UD y el Lega en Primera sería increíble.

Da la sensación de que estamos ante una Segunda muy igualada. ¿Cómo la ve usted?

La Segunda División es complicada siempre. Este fin de semana con la victoria de la Cultural Leonesa al Racing, la derrota del Sporting... Es una categoría difícil donde sabes que cualquiera te puede vencer y en todo momento hay que estar con la guardia alta. Sabemos que tanto para bien como mal pueden cambiar las cosas y hay que estar atentos. La segunda es alterna, apasionante y bonita.

Coincidió con Pedri en el conjunto amarillo cuando estaba a punto de explotar su potencial. ¿Considera al canario como uno de los mejores jugadores del mundo?

Sí, lo tengo entre los mejores. Está en un nivel muy alto y en un desarrollo personal importante. Se siente a gusto y se ve que ha encontrado la normalidad de jugar. Ha tenido momentos de pasarlo mal con las lesiones y su cuerpo ahora le está respetando y que mejor momento que ese para sacar la mejor versión que vemos. Es de los mejores del mundo, por lo menos en su posición.

También compartió vestuario con Kirian, que hace una semana anunció que había superado por segunda vez un linfoma de Hodgkin. ¿Considera que es uno de esos casos de superación mundial en la historia del fútbol?

Es más que evidente que es así. Kirian ha superado dos veces un mal muy difícil y es un chico que es un guerrero. No baja los brazos y siempre ha estado ahí. Recuerdo que el día que debutó en Segunda jugamos en Málaga y fue la primera vez que compartimos habitación. Recuerdo que me decía que tenía ganas de jugar, que era una oportunidad única y hoy en día verle de capitán y lo que ha hecho y ha pasado para mí siempre será un ejemplo allá donde vaya. Me parece que se ha ganado a pulso todo lo que ha hecho. Es un fenómeno.

¿No cree que merece algún tipo de reconocimiento por parte de La Liga o la Federación? Superó dos linfomas y es el rostro del coraje.

No lo sé. Él le ha ganado a una enfermedad y eso va mas allá que un reconocimiento. No lo veo de mas que se lo hagan, pero sinceramente creo que a él después de pasar por esto le importa poco los reconocimientos. Que lleve todo con tanta naturalidad es espectacular.

¿Por qué la UD Las Palmas o el Leganés —cinco temporadas en Primera de las últimas once— no pueden ser un Getafe —21 temporadas en Primera de las últimas 22— o el Eurorayo?

Todos buscamos regularidad y estar muchos años en Primera pero es una categoría complicada. No sé qué es lo que nos falta, pero tenemos claro que queremos permanecer el mayor tiempo posible en Primera. La base está en no perder el rumbo y mantenerse. Tanto la UD como el Leganés saben mantener la calma y centrarse en su afición, dar criterio a lo que los clubes hacen y sobre todo a la base. Somos equipos que confiamos en ello y tarde o temprano vamos a poder mantener la categoría en Primera.

Dicen que los jugadores prefieren jugar en Madrid que en la Isla. La UD lucha contra ese hándicap. ¿Si se les presenta un proyecto interesante, por qué se inclinan por la capital de España?

En mi caso no ha sido así. Cuando me llamó Las Palmas para mí fue una alegría. Desde el primer momento lo tuve muy claro pero no creo que sea un tema a debatir, por lo menos la gente que he conocido y ha compartido vestuario conmigo en la UD ha coincidido en que a la primera dicen que sí y no hay mucho que pensar.