El Viera más terrenal en la UD Las Palmas: el dato de las once temporadas del '21'

Es el Jonathan Viera más terrenal. El más paciente, el que confía en su juego cuando salta al verde sin importar en qué minuto le den la orden de salida. Un capitán que ahora más que nunca entiende los compases y respeta las decisiones técnicas, consciente de que su presencia en el campo es más que beneficiosa para una UD Las Palmas que esta temporada encadena dos victorias, dos empates y una derrota.

En su cuarto regreso a la entidad amarilla, el capitán de la UD acumula 101 minutos y seis disparos, encadenando por primera vez cuatro suplencias en sus once temporadas en el cuadro insular —268 partidos y 75 goles—. Un regreso que hasta el momento es el de menos pedigrí, pues a pesar de haberlo intentado, todavía no ha visto portería. En 2019, el de La Feria logró tres tantos en sus primeros 169 minutos.

De las cinco jornadas que ha disputado el conjunto de Luis García, Jonathan Viera ha jugado cuatro partidos —se perdió el inicio liguero ante el Andorra por una dolencia en su espalda—, todos ellos como suplente. En su redebut como amarillo, dio la asistencia a Enrique Clemente antes del 'gol maradoniano' del defensa. Además, ha completado seis disparos de los que tres de ellos han sido lanzamientos de falta.

Su aparición brillante, en el 2019

Haciendo un desglose por temporadas, en la 2024/15 marcó a los 23 minutos ante el Deportivo Alavés de penalti. Firmó en sus cuatro primeros partidos de Liga dos suplencias y dos titularidades. Por su parte, en la temporada 2019/20 salió como titular en los cuatro primeros partidos del conjunto amarillo, con tres goles en sus primeros 169 minutos. Además, logró diez dianas en diez encuentros, en la que fue una aparición brillante con su cesión del Beijing chino a la UD de septiembre a diciembre del 2019.

Jonathan Viera se prepara para saltar al césped del Gran Canaria ante la Real B / Jose Carlos Guerra

La temporada 2021/22, en el que fue su tercer regreso, el mago de La Feria encadenó cuatro titularidades seguidas en los cuatro primeros partidos, aunque no vio portería hasta los 521 minutos de juego, cuando anotó de penalti al Cartagena.

En cuanto a sus once temporadas defendiendo el escudo de la UD Las Palmas, este es el regreso más flojo de Viera, teniendo en cuenta sus datos como amarillo. En la temporada 2010/11, jugó un total de 31 partidos y fue suplente en cinco de ellos. De esas cinco, tres de ellas fueron de manera consecutiva en las jornadas 36, 37 y 38. Un año después, en la campaña 2011/12, disputó 29 partidos y ninguno de ellos lo empezó desde el banquillo.

Tras regresar en la 2014/15, de los 17 partidos que pudo jugar fue suplente en siete y un año después, en la 2015/16, el '21' firmó una de sus mejores temporadas en la UD: ninguna suplencia y 36 duelos a su espalda. En los dos cursos siguientes, empezó desde el banquillo en una ocasión y jugó 31 partidos, y en la 2017/18, jugó 23 partidos pero sin ninguna suplencia.

Una pieza clave en el último ascenso

Por último, desde la temporada 2019/2020, Jonathan Viera no fue suplente y sudó la camiseta en 13 jornadas, mientras que en la 21/22 el número de duelos subieron hasta los 32. En el curso 22/23, en el regreso de la UD a Primera División, jugó 32 partidos y fue suplente en cuatro de ellos, siendo una pieza fundamental en el ascenso y en la 23/24, antes de su adiós forzoso y por la puerta de atrás, tan sólo disputó nueve partidos de los cuales dos de ellos salió al verde como suplente.

Un Jonathan Viera que este curso busca estabilidad y que tiene como objetivo devolver al equipo de sus amores a la Primera División. Detrás, cuenta con el apoyo del técnico Luis García, quien ha apostado por él en estas cuatro jornadas para hacer de revulsivo, y de una afición que lleva muy adentro sus obras de arte sobre el verde.