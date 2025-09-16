Loiodice, un capitán en modo silencioso con la UD Las Palmas

Un líder que no figuraba en las quinielas. El guardián de un brazalete que este curso ha rotado y apenas ha estado en los cuatro primeros capitanes de la UD Las Palmas. Con Sandro Ramírez lesionado, Kirian Rodríguez con su reciente alta médica, el poco protagonismo de Álex Suárez y la suplencia de Jonathan Viera, Enzo Loiodice ha sido el encargado de portar el distintivo del grupo. De las cinco jornadas que hasta el momento se han disputado, el centrocampista francés ha sido dueño del brazalete en cuatro de ellas: justo las veces que ha salido en el once titular. El partido restante fue Marvin el que tuvo la responsabilidad.

Loiodice ha recuperado la confianza en la UD. Después de un año en el que su participación se resumió en 17 partidos de Liga y 3 de Copa del Rey, el francés ha vuelto a los terrenos de juego. De la mano de Luis García, que es el que ha apostado por él en este inicio de curso, el centrocampista ha demostrado galones para tener su hueco en el once. De hecho, junto a Lorenzo Amatucci ha formado la asociación que más convence al técnico ovetense. Un doble pivote que sólo sufrió cambios ante el Córdoba, cuando Cedeño asumió el puesto de Enzo y Marvin lució el brazalete de capitán.

De resto, Enzo ha sido titular en cuatro de los cinco partidos, portando el brazalete de capitán como quinta figura de autoridad, por detrás de Kirian, Viera, Sandro y Álex Suárez. De esos partidos, solo ante el Andorra terminó los 90 minutos con el distintivo en el brazo. Un encuentro en el que Jonathan Viera, que es la figura que se lo ha quitado en las demás ocasiones, no estaba convocado.

La figura de Marvin Park

El otro jugador que ha tenido el privilegio de jugar como capitán de la UD ha sido Marvin Park. El de Palma de Mallorca fue elegido ante la ausencia de las cinco figuras principales en el equipo. Fue en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba, en un encuentro en el que los amarillos lograron su primera victoria del curso. En ese partido, Marvin fue sustituido por Álex Suárez en el minuto 62, quien se hizo cargo del distintivo, pero 16 minutos después ingresó en el terreno de juego Jonathan Viera en el que fue su redebut de amarillo y el brazalete lo terminó portando él. Ante el Málaga, Burgos y Real Sociedad la historia no ha sufrido cambios, siguiendo un mismo guion: Enzo Loiodice ha sido titular y capitán, y en la segunda parte Viera sale como suplente y coge el relevo.

Enzo Loiodice disputa un balón en el encuentro que enfrentó a la UD y al Andorra / J.PEREZ CURBELO

En la casilla de salida todavía esperan Sandro Ramírez, que todavía no se ha estrenado este curso a la espera de recuperarse de su operación en la rodilla y Kirian Rodríguez, que hace una semana anunció que tenía el alta deportiva tras su enfermedad y podía volver a defender la camiseta amarilla en el verde. Álex Suárez, que sólo lo ha portado durante 16 minutos, también espera un mayor protagonismo para defender los colores y la condición de capitán.

Liderazgo grupal

Sin embargo, en la UD Las Palmas esta temporada el brazalete es el escudo. Todos los jugadores han mostrado liderazgo sobre el terreno de juego, reflejando unión y compromiso. La entidad del equipo ha quedado clara en estas primeras jornadas, en las que se ha podido ver a Jaime Mata desde la banda dando instrucciones o a Barcia haciendo las arengas en el centro del campo. En las celebraciones, como ocurrió con el 'gol maradoniano' de Enrique Clemente, la situación volvió a vivirse con un equipo que corrió y se abalanzó hacia el goleador.

Una UD regenerada y unida en todos los sentidos, en la que los egos quedan a un lado con el objetivo de remar hacia el mismo sentido, que no es otro que la victoria. Todos son líderes de un escudo que lo único que quiere es regresar a la Primera División