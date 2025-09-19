Disfruta del mejor fútbol este fin de semana con LA PROVINCIA: entradas dobles en juego para el próximo partido de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas vuelve a ser protagonista en el Estadio de Gran Canaria en una jornada decisiva de LALIGA Hypermotion. Este sábado 27 de septiembre a partir de las 20:00 horas, el conjunto amarillo se enfrentará a la UD Almería en un duelo que promete emociones intensas, jugadas espectaculares y un ambiente único en las gradas.

Consciente de la gran expectación que genera el equipo insular en cada partido, LA PROVINCIA quiere premiar la fidelidad de sus lectores con un sorteo exclusivo de 3 entradas dobles, pensado para que los suscriptores puedan disfrutar en directo de una velada de puro fútbol, pasión y energía amarilla.

¿Qué puedes conseguir?

🎟 Una de las tres invitaciones dobles para asistir al partido

para asistir al partido ⚽ La oportunidad de vivir el encuentro en el propio estadio, junto a la afición

🎉 Una tarde-noche de espectáculo deportivo, emoción y ambiente festivo

¿Cómo participar en el sorteo?

Unirse a este concurso es muy sencillo. Solo hay que seguir estos pasos:

Ser suscriptor de LA PROVINCIA. Si aún no lo eres, aprovecha nuestra Promo de Otoño diseñada para nuevos suscriptores y únete a nuestra comunidad hoy mismo. Revisar y tus datos personales en la sección Mi cuenta para asegurarte de que tu correo y número de teléfono estén actualizados. Rellenar el formulario de participación: al completarlo, ya estarás oficialmente inscrito en el sorteo.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

📅 El sorteo tendrá lugar el viernes 26 de septiembre al mediodía. Ese mismo día, los tres premiados serán contactados de forma inmediata a través de los datos registrados en su perfil de usuario. Por ello, es fundamental comprobar que toda la información esté actualizada en la sección 'Mi cuenta'.

Ventajas de ser suscriptor de LA PROVINCIA

Formar parte de la comunidad de LA PROVINCIA no es solo acceder a sorteos exclusivos. Los suscriptores disfrutan de acceso ilimitado a noticias digitales, crónicas de última hora, reportajes especiales, entrevistas, opinión de expertos, agenda cultural, pasatiempos, newsletters personalizadas y navegación sin anuncios invasivos. Además, cada mes podrás beneficiarte de promociones, concursos y experiencias únicas pensadas para nuestros lectores, disponibles en el Club+.

👉 Gracias a la Promo de Otoño, puedes suscribirte por menos de 7 céntimos al día y comenzar a disfrutar de inmediato de todas estas ventajas, además de la mejor cobertura informativa de Canarias.

¡Mucha suerte y nos vemos en el Estadio de Gran Canaria! ✨⚽💛