Historias de la UD Las Palmas: el histórico 'partido de las langostas', ante el Athletic, en la temporada 1954-55

En la temporada 1954-55 de la vuelta a Primera División de la UD Las Palmas, se pasaron muchos apuros, y se estuvo a punto de promocionar para mantener la categoría. Se ficharon a dos defensas, Verde, del Atlético de Madrid, y a Marcial, del Real Murcia, a los porteros Castellanos, del Osasuna, y al más joven Carrera, del Mallorca, pensando que Pepín necesitaba un suplente, y también al centrocampista del Málaga, el uruguayo Gutiérrez, y por último al delantero centro del Tenerife, Antonio, fichajes todos de poca entidad hasta el punto que el tinerfeño no llegó a jugar ni un solo encuentro. Los que si fueron un acierto total fueron Verde y Marcial, que aportaron mucho a la defensa teniendo en cuenta además que Juanono ya era demasiado veterano, y Nasio, que vino del Badajoz. Otro refuerzo fue el extremo Sanz, procedente del Mallorca, tenía un saque de banda que era prácticamente un corner, y que en algunas ocasiones convertían en gol algún delantero.

El primer encuentro esa temporada tras la hazaña del ascenso en Tenerife fue contra el Atlético de Madrid. Y contra todo pronóstico Las Palmas ganó por 4-1 a los colchoneros, que venían con un gran equipo y con los canarios Mújica, Hernández Lobito Negro, y Miguel el palmero, casi nada, y menos mal que ese día no jugó Silva, lesionado. La Unión Deportiva jugó con su cobertura de siempre, con Pepín, Juanono, Beltrán, Beneyto, Villar Naranjo; Manolete, Vázquez, Ricardo, Nasio y Peña. Los goles amarillos los anotaron Peña, Nasio, Váquez y Manolete, y el colchonero Escudero. Pero las dos salidas siguientes, Valencia y Madrid, fueron un desastre, con goleada primero en Mestalla, 4-0, y luego otra tremenda en Chamartin, 7-0 a favor del Real Madrid.

Una fecha inolvidable, el 17 de octubre de 1954

Pero un choque inolvidable esta temporada fue el 17 de octubre de 1954 contra el Athletic de Bilbao, el partido de las langostas, o cigarras como también popularmente se las denominaban. Terminó el encuentro 3-3, y una de las anécdotas fue el gol que marcó el vasco Arteche, Marcial que lo marcaba trato de despejar el balón, y le dio a una bola enorme de langostas, lo que aprovecho el bilbaino para conseguir un gol decisivo al tropezar con el balón. Otro detalle humano tremendo fue el de Ricardo Martínez, que resultó lesionado con fractura de nariz desde el minuto 23, y como no se permitían cambios, siguió jugando y encima marcó el tercer gol cuando terminaba el partido, metiendo balón y langostas en la portería defendida por Carmelo Cedrún. Los otros dos goles canarios los consiguió Macario peleando contra las langostas y la defensa vasca. De detalles de este choque langostero no me extiendo más, pero les remito a un trabajo excelente que publicó Jaime Pérez en LA PROVINCIA.

Aunque les decía que ese año se pasaron muchos apuros, una alegría fue el empate con el Real Madrid en el Insular a un gol, el canario conseguido por Ignacio, y el del Real Madrid por otro canario, Luis Molowny, aunque vestido de blanco. Pero una gran alegría fue la victoria sobre el Barcelona por dos goles a cero, conseguidos por Macario y por Torres, con una falta con barrera que era su especialidad, y Ramallets, portero azulgrana, tuvo el gran detalle de felicitar alo mediocampista canario. Ese día Kubala fue secado por Ignacio, que era especialista en esas disputas al hombre más peligroso del equipo rival, como lo hizo varias veces con Di Stéfano.

El tramo final de la Liga fue tremendo por su emoción y peligro de descenso o promoción, pues estaban implicados con los mismos puntos junto con la UD, el Real Valladolid, Alavéz, Celta de Vigo y Español. El primer compromiso fue el Valladolid, al que se le ganó en el Insular por 2-0, con goles de Ricardo. Pero llegó luego el Alavés también a casa y empató a dos goles, y la prensa y la radio de la época reflejaba la gran inquietud, con otra vez la Segunda División amenazando con sus fauces muy abiertas. Y con esta inquietud Las Palmas se enfrentó a los dos últimos partidos, primero en Sarría contra el Español, en donde se consiguió empatar con espléndido partido de Pepín que detuvo varios disparos con marchamo de gol, uno de Mauri y otro de Marcet que ya cantaba gol la afición periquita, y con Pascual Calabuig por Radio Atlántico atragantado de emoción.

Partido decisivo ante el Celta

Y llego el partido decisivo final de Liga con el Celta de Vigo, el Insular a tope y con un ambiente eufórico pero también temeroso. Comenzó marcando Gallardo a los 19 minutos, pero poco después a los 23 empató el Celta por mediación de Carlos Torres, y fue Sanz quién tras una jugada espléndida de Juanito Vázquez obtuvo el segundo tanto amarillo a los 29 minutos. Remachó la victoria Ricardo a los 44 del primer tiempo, y toda una segunda parte pendiente de las noticias desde Málaga en donde jugaba el Español, terminó empatando a un gol pero no le bastó, explosión de júbilo en el Insular y en toda Las Palmas, se oían pitos de coches y barcos con un gran estruendo. Al final empatados a 27 puntos Valladolid, Alavés, Celta y Las Palmas, y el Español con 26, junto a la Real Sociedad 24, fueron los que tuvieron que promocionar. ¡Y otro año en Primera División!