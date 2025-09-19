Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UD LAS PALMAS

La UD Las Palmas se sitúa en el ‘top’ del límite salarial de Segunda

Los amarillos ocupan la segunda posición del ránking de gasto con 13,3 millones solo superado por el Leganés

Miguel Ángel Ramírez en una imagen captada durante el partido ante el Andorra.

Miguel Ángel Ramírez en una imagen captada durante el partido ante el Andorra. / José Pérez Curbelo

Cristian Gil Fuentes

Cristian Gil Fuentes

Las Palmas de Gran Canaria

Economía saneada para poder gastar. LaLiga, como viene siendo habitual, hizo públicos en el día de ayer todos los límites de coste de plantilla deportiva de cada club. Este término hace referencia a lo que los equipos pueden invertir en sus respectivos planteles a razón de sus ingresos y gastos. En ese sentido, la UD Las Palmas ocupa la segunda posición entre los equipos que más pueden desembolsar de toda la Segunda División 2025-26. Los amarillos pueden destinar a su plantilla de este curso 13,3 millones de euros.

En el puesto número uno de esta lista ofrecida por LaLiga se sitúa con 14,7 millones el Leganés, precisamente el rival de los insulares mañana en Butarque. El Valladolid cierra el podio con 12,2, lo cual también refleja en cierta medida el impulso económico que tienen los clubs que descienden de categoría, merced a la ayuda que les concede la patronal para evitar que el impacto de regresar a LaLiga Hypermotion sea muy determinante.

Subidón del Huesca y zona baja para el Almería

Dentro del resto de equipos que conforman el campeonato, cabe destacar la cantidades de otros clubs importantes de la categoría como el Racing (12,1), el Málaga (11,7), el Sporting (11,492), el Deportivo de la Coruña (11,490) o el Zaragoza (11,30). Asimismo, a esta lista se unen el CD Castellón (11,33) y el Córdoba (10). Sin embargo, la gran sorpresa la protagoniza el Huesca, que ha pasado desde los 2,5 millones del año pasado hasta los 11,5 de este curso.

Por otra parte, la zona baja del listado del límite de gasto de la categoría de plata la ocupan dos conjuntos con aspiraciones a cosas importantes esta campaña, como el Almería (3,3) y el Granada (4,2). La Real B no computa para esta apartado económico, pues esa inversión se contabiliza en el primer equipo.

