CD Leganés - UD Las Palmas: horario y dónde ver la sexta jornada de LaLiga Hypermotion
El conjunto dirigido por Luis García se enfrentará en el estadio de Butarque el sábado 20 de septiembre, con el objetivo de continuar mejorando su estilo de juego y conseguir la segunda victoria consecutiva
El CD Leganés - UD Las Palmas es un duelo en la Segunda División con sabor a Primera. El partido entre Pepineros y Pío-pío correspondiente a la sexta jornada de LaLiga Hypermotion se celebrará mañana, sábado 20 de septiembre, a las 18:30 horas en el estadio de Butarque.
La UD Las Palmas llega a la jornada 6 ocupando el noveno puesto de la clasificación con 8 puntos, uno más que el CD Leganés. Los amarillos han conseguido 2 victorias, 2 empates y una derrota en sus cinco partidos anteriores.
La UD Las Palmas, en busca de la tercera victora
El equipo entrenado por Luis García busca mantener las sensaciones positivas conseguidas tras su triunfo por 2-1 frente a la Real Sociedad B. Los amarillos quieren ganar el tercer encuentro de esta campaña en un campo difícil, para seguir escalando posiciones en la clasificación y reforzar sí la confianza del grupo.
El CD Leganés afronta este encuentro tras acumular 4 empates y una victoria en los 5 partidos disputados esta temporada. Los de Paco López comenzaron la campaña sumando de uno en uno, pero logró finalmente conquistar los 3 puntos en su último enfrentamiento contra el Granada, actual colista de la Segunda División.
Madrileños y canarios se vuelven a ver las caras una temporada después, esta vez en la Segunda División. En la campaña anterior, el equipo dirigido inicialmente por Luis Carrión y posteriormente por Diego Martínez, no logró imponerse en ninguno de los dos enfrentamientos. Finalmente, los dos equipos cayeron a la categoría de plata y ahora pelean por volver a la Primera División.
Dónde ver el CD Leganés - UD Las Palmas
El partido CD Leganés - UD Las Palmas se podrá ver en LaLiga Hypermotion TV, disponible a través de los principales operadores. Si eres cliente de Movistar, podrás ver el partido porque se retransmitirá a través de la plataforma Movistar Plus+.
Este canal también está disponible en Dazn, Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, R, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.
No olvides que en LaProvincia.es puedes seguir el minuto a minuto del encuentro y consultar las últimas novedades y noticias sobre la UD Las Palmas.
