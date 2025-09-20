El movimiento en el tablero que salvó a la UD Las Palmas del caos

En la UD Las Palmas manda Jonathan Viera. Después de una semana en la que flotaba la duda de quién sería el líder de conjunto amarillo, hoy en Butarque quedó claro. Jonathan Viera como solución. Como el hombre capaz de cambiar un partido, como amuleto y como salvador. Una sustitución bastó a Luis García para cambiar el rumbo de un partido que parecía hundirse por momentos. Un equipo que estaba firmando la peor primera parte de la temporada y que con la entrada al césped del '21' logró jugar como nunca con un cambio de esquema que dio aire a los insulares: Marvin sube, el equipo entra por las bandas y empieza a pisar las áreas y Ale García pone el 0-1 en el marcador.

Jonathan Viera calienta en Butarque / LOF

Viera marcó la diferencia en la UD. Hizo una aparición mágica para que los suyos salieran del caos que estaban sumidos. Lo hizo en el minuto 45, justo cuando los jugadores volvían al terreno de juego tras el descanso. Ahí ya esperaba el mago, vestido de corto y concentrado para cambiar el guion de una historia que parecía interminable: la maldición de la Unión Deportiva en Butarque tras 20 años sin lograr la victoria. Cogió el relevo del brazalete de capitán, que durante la primera mitad lo lució Álex Suárez y reunió a los suyos en el centro del campo. No se sabe qué fue lo que dijo en esa arenga, pero lo que está claro es que sus palabras recalaron en un equipo que cambió la mentalidad.

Por lo que sea, un solo movimiento mejoró a los amarillos. Una nueva obra de arte de Luis García, que supo reaccionar y hacer los cambios en tiempo y orden: la solución estaba en un veterano, y no un veterano cualquiera. La UD mostró en Butarque sus dos caras de la moneda, la de un equipo depresivo y sin autoestima a otro diferente marcado por una sinfonía en la que disfrutar en el verde era el principal objetivo. Desde el regreso de los vestuarios los visitantes tuvieron más posesión, empezaron a acertar en los pases y las cosas empezaron a salir como habían planeado. Todo fue más sencillo con Viera, que una vez más salió como revulsivo y demostró que tiene la calidad suficiente para ser titular.

Los minutos de Jesé y Herzog

Es una obviedad que además de la entrada de Jonathan Viera al terreno de juego, hubo una serie de situaciones en Butarque que hicieron que la UD fluyera: el gol anulado al Leganés en el primer tiempo, y tras la diana de Ale García, la roja para Cissé que hizo que los de Paco López se quedaran en desventaja en el verde. A partir de ahí, todo fue coser y cantar —y pedir la hora en los minutos finales—. Jesé Rodríguez tuvo más protagonismo y pudo demostrar su físico durante 20 minutos, y Juanma Herzog gozó de minutos por primera vez este curso. Una sucesión de hechos que volvió a poner el sello de autor en una victoria que sabe a gloria en un campo maldito.

Álex Suárez y Ale García festejan el gol de la UD / LOF

Así, con un simple cambio de cromos, la UD vio el partido desde otra perspectiva. Porque Viera no solo puso la calma y la veteranía en un once cuya edad media no superaba los 25 años, sino que también hizo de entrenador en el campo, de mediador y de amuleto. Al de La Feria solo le faltó un gol para coronarse, aunque después de los 45 minutos que firmó en la capital de España ese detalle no importe mucho. Una aparición mágica para salir del caos, porque con su presencia hasta Dinko, que parecía despistado y atormentado, mejoró.

Es el impacto de una sustitución que lo cambia todo. Que hace que la Unión Deportiva Las Palmas no solo haya firmado su segunda victoria fuera de casa y la tercera de la temporada, sino que también pone el punto y final a la maldición de Butarque. No hay historia que Viera no cambie.