Fútbol y comida se unen a través de todo el sabor de la UD Las Palmas

Sabor a goles. La UD Las Palmas presentó en la tarde de ayer uno de esos proyectos con los que quiere poner de manifiesto que el fútbol es simplemente una arista más dentro de su razón de ser. En esta ocasión, ha querido unificar las sensaciones, el aroma y ese placer característico que ofrece la comida al elaborar su primera guía gastronómica bajo el nombre de UDGastro. Esta innovadora iniciativa, liderada por el crítico culinario, Javier Suárez, supone una obra completa que aglomera en su interior 31 propuestas de distintos establecimientos que servirán de punto de partida para que todos los grandes amantes de la cocina, con especial énfasis a aquellos que vienen desde muy lejos para ver a su equipo jugar de visitante en el Estadio de Gran Canaria, puedan disfrutar de lo mejor de la restauración insular.

Esta guía, que es pionera en el fútbol nacional, gratuita y que se puede consultar online a través de la aplicación o la web oficial de la entidad amarilla, cuenta con una novedosa forma de enaltecer las bondades de la cocina canaria, ya que en lugar de recomendar de forma directa un restaurante, se dedica a señalar platos concretos que no deben faltar para que la experiencia de disfrutar de unos días en la Isla sea completa; son directamente las propuestas las verdaderas protagonistas. Entre esas sugerencias se encuentran, por ejemplo, el bocadillo de pata del Yazmina, en Telde, o la ropa vieja del Camino al Jamonal, en plena playa de Las Canteras. De ese modo, con una oferta variada y rica, se pretende dar un servicio para todos los gustos y paladares. Además, no solo cuenta con la presencia de recetas de locales de Gran Canaria, sino también de otras islas como Fuerteventura, El Hierro, Tenerife o Lanzarote.

En ese sentido, las propuestas con las que arranca la guía es solo la punta del iceberg, dado que la idea es seguir ampliando hasta intentar alcanzar, como mínimo, las 100. De hecho, en los próximos meses continuarán añadiendo más platos concretos para que siempre haya nuevos sabores y nuevas experiencias que probar.

Comida y fútbol, de la mano

Javier Suárez, autor de UDGastro, señalaba que el origen de esta idea surgió durante la temporada del último ascenso de Las Palmas, ya que muchas personas le escribían para que les recomendase lugares para comer: «Había aficionados que me escribían para que los ayudase a coger un restaurante cuando venían con su equipo a la Isla. Entonces, pensé que sería buena idea unir la gastronomía y lo deportivo con Las Palmas como nexo de unión. La realidad es que el fútbol tiene mucho que ver con la comida; cuando vas al Estadio te llevas tu bocadillo, por ejemplo, vas a algún sitio antes o después del partido con tus familiares, con tus amigos... Al final, todo tiene una relación concreta y hablé con el club para si podíamos concretar esta iniciativa de forma clara», destacaba el crítico.

En esa línea, Suárez aclaraba que esta guía con acento canario ofrece una experiencia total con el deporte como principal motor, aunque aseguraba que no es solo para los aficionados que vienen desde cualquier parte del mundo: «¿De qué nos sirve recomendar algo a la gente de Almería si no nos gusta a nosotros? Yo elaboré la guía pensando en nosotros, en que para usted, o que a cualquier compañero le sirva como empuje para probar diferentes platos. Aunque es cierto que, por medio de las peñas, les harán llegar a los aficionados que nos visiten las propuestas de la guía y esperamos que las disfruten», finalizaba.