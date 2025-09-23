Helguera informa que la Fiorentina tiene una opción de recompra por Amatucci, una de las sensaciones de la nueva UD Las Palmas

Una de las sensaciones de esta temporada en la UD Las Palmas está siendo Lorenzo Amatucci. El transalpino es una pieza indispensable para Luis García hasta el punto de que, después de estar fuera de la Isla durante el parón FIFA al ser convocado con la selección italiana sub 21 y se perdió unas cuantas sesiones de trabajo, fue titular ante la Real Sociedad B por delante de Iñaki González. De esa forma, queda patente que el papel del centrocampista en el cuadro amarillo es capital, algo que refrenda cada fin de semana con sus actuaciones y que convierte la cesión que firmó la entidad grancanaria para traerle este verano desde la Fiorentina en todo un acierto.

Sin embargo, aunque los insulares se guardan una opción de compra para quedarse en propiedad con un futbolista que tiene una pinta excelente, Luis Helguera, director deportivo del conjunto isleño, aclaró en los medios oficiales del club que la Fiore se guardó una opción de «recompra», destacando que el cuadro de Florencia no quería perder «la potestad sobre un jugador que tiene muchas cualidades y que es internacional sub 21».

Aun así, el máximo responsable en materia de fichajes de la UD, aseguró que un perfil que en Italia no es tan «valorado por su condición física. Es un chico pequeño y dinámica, pero no tiene mucha presencia física. No sé si allí tiene el contexto para desarrollar del todo sus cualidades; es un mercado que yo conozco mucho y el corte del seis en Italia es totalmente diferente. Aquí en España puede tener una carrera muy diferente a la que puede ser en otros países».

Viera y Jesé deben adaptarse

A la hora de hablar de dos nombres propios como Jesé y Viera, Helguera no dudó en comentar que ambos tendrán que «adaptarse a la situación. Han entendido que hay momentos para todo porque la temporada es muy larga; pueden ser titulares, suplentes... Van a dar mucho ya sea en el campo o fuera, donde les toque. Cuando hablamos de los egos y el equipo va todo ahí, desde el director deportivo hasta el último jugador. Hay que hacer piña, tener en cuenta que ganar es bueno para todos y que la idea es sumar como sea».

En cuanto si la decisión de traerlos fue suya o no, el director deportivo quiso aclarar que sabe perfectamente «cómo trabajo y cómo se hacen las cosas. Ellos lo han dado todo aquí, son de la casa y hay que generar una sinergia positiva para alcanzar los objetivos. Lo importante es la UD Las Palmas, el escudo. Hay que comprender que el club también les está dando una gran oportunidad».