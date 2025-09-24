Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La camiseta de la UD Las Palmas aparece por sorpresa en la Puerta del Sol de Madrid: miles de turistas ya la han visto

Un aficionado del equipo amarillo se ha encontrado con la equipación de esta temporada en el escaparate del museo Legends de la capital

La equipación de la UD La Palmas estaba expuesta en la puerta de uno de los museos más importantes del fútbol mundial

La equipación de la UD La Palmas estaba expuesta en la puerta de uno de los museos más importantes del fútbol mundial / Manuel (@Man0lillo)

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Los miles de turistas y madrileños que transitan a diario por la emblemática Puerta del Sol se han encontrado con una grata sorpresa. La camiseta de la UD Las Palmas se ha expuesto en el escaparate de uno de los templos futbolísticos de la capital. El periodista y aficionado, Manuel (@Man0lillo) ha visto de primera mano cómo la equipación amarilla estaba junto a otras tres de los clubes más importantes de nuestro fútbol en una de las calles más transitadas de la ciudad.

Lejos del Santiago Bernabéu y del Estadio Metropolitano, en la intersección entre la Carrera de San Jerónimo y la calle Espoz y Mina, se encuentra el museo Legends, hogar de la colección más grande de camisetas de fútbol del mundo. Por este icónico lugar pasan a diario miles de personas que están visitando Madrid, van al trabajo o vuelven a casa. Los visitantes que se detienen frente al escaparate, no pueden evitar fijarse en las camisetas expuestas, que representan el legado histórico de este deporte.

¿Qué es el museo Legends?

LEGENDS: The Home of Football es el museo más prestigioso del mundo dedicado a las camisetas de fútbol. Ubicado en la Puerta del Sol, este espacio único reúne piezas originales de Pelé, Maradona, Messi o Zidane junto con experiencias inmersivas. En 2023 se inauguró un espacio único, convirtiendo a la capital en la primera ciudad del mundo en albergar un museo dedicado exclusivamente a la historia del fútbol. El edificio cuenta con 4.200 metros cuadrados distribuidos en siete plantas, donde se exhiben más de 600 piezas originales de una colección privada de alrededor de 6.000 objetos reunidos durante décadas por el coleccionista argentino Marcelo Ordás. Aquí se pueden encontrar desde camisetas históricas de Pelé, Maradona o Cruyff hasta botas, balones y trofeos emblemáticos.

El museo no se limita a la exposición de reliquias deportivas. También ofrece experiencias inmersivas como cine en 4D, realidad virtual, zonas interactivas y un espacio dedicado al fútbol femenino, lo que convierte a este museo en uno de los mejores planes si viajas a Madrid. La autenticidad de sus piezas está certificada y el proyecto cuenta con el respaldo de instituciones como LaLiga, FIFA, UEFA y CONMEBOL, lo que refuerza su prestigio internacional.

Aquí se encuentra la camiseta de la UD Las Palmas

La equipación amarilla de la UD Las Palmas se exhibe en el escaparate de la tienda del museo, ubicada en la planta baja del edificio. Tras un amplio cristal, pueden apreciarse puestas en un maniquí las camisetas del Real Betis, la Real Sociedad, el CD Leganés y, por supuesto, la del conjunto pío-pío. Este icónico lugar es admirado por todos los aficionados al fútbol que visitan el museo, ya que representa un espacio donde la historia y la pasión por este deporte se encuentran.

