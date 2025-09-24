La transformación de Viera, de revulsivo a titular en la UD Las Palmas: un debate justificado

Jonathan Viera sigue en el punto de mira de la UD Las Palmas. El '21' amarillo recibe este sábado la visita del Almería en un pleno estado de forma. Lo hace después de haber cambiado el rumbo del partido ante el Leganés, cuando con su presencia en el terreno de juego tras el descanso consiguió modificado la mentalidad del equipo. Unos minutos bastaron al conjunto de Luis García para creer, anotando el primer y definitivo gol a los siete minutos de que el capitán pisara el verde.

De los seis partidos que lleva la UD este curso, el mago de La Feria ha jugado cinco —el primero de ellos, en el estreno ante el Andorra, vio el encuentro desde el palco por problemas en su espalda—. Cinco partidos que ha empezado desde el banquillo, saliendo en la segunda mitad a modo de revulsivo. Un jaque mate que ha funcionado a la perfección al técnico ovetense, quien se ha guardado ese as en la manga para cuando la situación se tuerce.

El mediapunta es, junto a Juanma Herzog y Jesé Rodríguez el único hombre de Luis García que ha tenido minutos pero que no ha formado parte del once inicial. El platanito Iñaki, Cristian Gutiérrez o Marc Cardona sí tuvieron la oportunidad de salir al terreno de juego con el pitido inicial. Entre los inéditos que hasta el momento no han tenido minutos están Mata, Churripi, Adri Suárez y Adam Arvelo.

Su última titularidad con la UD

La incertidumbre se centra en cuál será el rol de Jonathan Viera este sábado: estrenar titularidad teniendo en cuenta cómo juega el Almería —defendió el escudo almeriense una temporada— o si seguirá con su papel de revulsivo en la segunda mitad.

La última titularidad de Viera con la camiseta de la UD Las Palmas se remonta al 27 de septiembre del 2023 —justo este sábado cumplirá los dos años—, en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Un escenario en el que los amarillos perdieron por 2-0. Este curso, con 146 minutos a sus espaldas, el partido que más protagonismo ha tenido en el verde ha sido el de Butarque con 45 minutos completos.