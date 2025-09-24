UD Las Palmas-Almería: la batalla de los 89 millones de euros

La batalla de los 89 millones de euros. El Estadio de Gran Canaria acoge este sábado (20.00 horas, LaLiga Hypermotion TV) el enfrentamiento entre la UD Las Palmas y el Almería, equipos que ocupan el primer y segundo puesto en el ránking de las plantillas más valiosas de Segunda División. Con un valor de 47,90 millones de euros, los rojiblancos tienen el plantel más caro de la categoría, mientras que los de Luis García se sitúan en la segunda posición con un atractivo de 41,45 millones. Un duelo de carteras invisibles que tiene como objetivo sumar tres puntos.

Con una edad media de 27,4 años frente a los 26,4 de la UD, el conjunto de Rubi visita Gran Canaria con el poder de tener la plantilla más valiosa, encabezando la lista el ex del Real Madrid Sergio Arribas (8 millones de euros). Un jugador que además de ser de oro en el Almería es uno de los peligros para Luis García, pues en lo que lleva de curso ha sumado seis partidos y 462 minutos. Por si fuera poco, Arribas lleva a sus espaldas tres goles y una asistencia. El senegalés Dion Lopy es el segundo futbolista más valioso del conjunto indálico con un valor de seis millones, pero éste no podrá estar en el Estadio de Gran Canaria debido a una lesión.

André Horta, Lucas Robertone, Federico Bonini y Nico Melamed son los siguientes en una lista con mucho caché, cuyo valor se sitúa en los cuatro millones. Por parte de la UD, Mika Mármol es la figura más estimable del equipo con un valor de mercado de 10 millones de euros. El nuevo fichaje Milos Lukovic, con 5 millones a cuestas, es el segundo pupilo amarillo más valioso, seguido de la también reciente incorporación de Lorenzo Amatucci con 3,5 millones, Sandro Ramírez y Juanma Herzog (2,5 millones de euros).

La figura de Yeremay Hernández

Por si fuera poco, Mika Mármol y Sergio Arribas ocupan la segunda y tercera posición en este ránking de valores, sólo superados por el grancanario del Deportivo de La Coruña Yeremay Hernández, que tiene una cotización de 15 millones de euros. En esta clasificación generalizada, Lukovic ocuparía el quinto puesto.

Mika Mármol, con 10 millones, es el jugador con el precio más alto del plantel insular según Transfermarkt. / José Pérez Curbelo

Aunque será un duelo en el que ambos expongan a sus estrellas para llevarse la victoria, llama la atención el tope salarial de este curso, que salió a la luz hace una semana. En él, se observa que la UD ocupa la segunda posición con 13,3 millones por debajo del Leganés (14,7 millones). Sin embargo, el Almería, a pesar de tener la plantilla más valiosa de Segunda División, su límite salarial se ha hundido por completo ocupando el último puesto con un margen de 3,3 millones. Desde la última revisión en el mes de febrero, los rojiblancos han experimentado un descenso de 500.000 euros.

La situación actual

Los amarillos afrontan el encuentro en la sexta posición de la tabla con once puntos, al igual que Andorra y Valladolid. El Almería, por su parte, ocupa el duodécimo puesto con ocho puntos en su hucha de ahorros. En cuanto a los enfrentamientos entre ambos equipos, la última vez que la UD venció a los indálicos en el Estadio de Gran Canaria fue el 17 de octubre de 2020 por dos goles a cero. Un duelo en el que al igual que sucede ahora, ambos equipos militaban en la Segunda División.

Por su parte, la última vez que Almería y UD se vieron las caras fue en marzo del 2024, aunque esa vez en un duelo correspondiente a la máxima categoría de La Liga. Un encuentro que es recordado por la afición amarilla porque defendiendo el escudo almeriense estaba el ahora capitán insular Jonathan Viera, quien portó durante un curso la elástica del Almería. En esa visita, que significó el regreso del 21 al feudo de Siete Palmas después de su salida por la puerta de atrás por las desavenencias con Pimienta, los visitantes se llevaron la victoria (1-0).

De este modo, los de Rubi llegan a Gran Canaria con la moral alta después de haber vencido al Sporting de Gijón. La UD Las Palmas,en lo que respecta, está con un estado de ánimo óptimo tras haber encadenado dos victorias consecutivas y con el punto a favor de tener como arropo a una afición que este año ha demostrado ser de Primera. Un duelo de millones en el césped y la necesidad de seguir escalando puestos en la maratón de los 42 kilómetros.